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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

14 Nisan 2023 Cuma 15:30
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

VİYANA AA- Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki temaslarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştüklerini kaydederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Avusturya'nın yardımlarından ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

"(İki ülke arasında) Ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, görüşmede Ukrayna, Suriye ve Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti

Bu görüşmeye Togg T10X aracı ile giden bakan Çavuşoğlu, Viyana’da bulunduğu süreçte yapacağı bütün görüşmelere Togg’la gidecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluAvusturyalı Mevkidaşı Schallenberg
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