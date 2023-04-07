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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye konusunda diyaloğun devam etmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki dörtlü görüşmeye ilişkin, "Diyaloğun devam etmesi gerekiyor, istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var." dedi.

07 Nisan 2023 Cuma 12:47
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye konusunda diyaloğun devam etmesi gerekiyor
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AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeÇavuşoğluDiyalog
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