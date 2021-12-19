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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban’ı kapsayıcı olmaya çağırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda konuştu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Aralık 2021 Pazar 13:07
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban’ı kapsayıcı olmaya çağırdı

PAKİSTAN, (DHA)

Bakan Çavuşoğlu, 23 milyon Afganlının açlık sınırında olduğuna dikkat çekerek kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda Taliban’ı kapsayıcı olmaya çağırdı.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Afganistanlı kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir. Yaklaşık 23 milyon kişi, Afganistan’da açlıkla karşı karşıyadır, bu da nüfusun yüzde 60’ını oluşturuyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan için uluslararası desteği harekete geçirmek ve seferber etmek adına lider rol oynamalıdır. Bizim bugün kabul edeceğimiz kararın da mutlaka uygulanması gereklidir. Öncelikle insani yardımı koordine etmeliyiz. Pakistan’a da insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırdığı için teşekkür etmek isterim. Aynı şekilde Özbekistan’ın Termez’i bir başka Birleşmiş Milletler yardım merkezi haline getirmesinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Özellikle kuzey bölgeleri için bu son derece önemli.”

‘İNSANİ VE EKONOMİK KRİZ GÖÇ BASKISINI ARTTIRIYOR’

Çavuşoğlu “İslam Kalkınma Bankası’nın bu çerçevede oluşturacağı bir fon kaynağı doğru yönde atılan bir adımdır. Aynı şekilde ekonominin çöküşü engellenmelidir. Devam eden müeyyideler maalesef finansal sistemi çok kötü yönde etkiliyor. Eğer bu finansal kaynaklar Afgan halkına ulaşamazsa vermiş olduğumuz taahhütler hiçbir anlam ifade etmeyecektir. İnsani kriz ve ekonomik kriz göç baskısını artırıyor ve komşu ülkeler üzerinde bir yükümlülük, yük getiriyor. İİT, diğer uluslararası örgütlerle ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü gibi kurumlarla çalışıp yerlerinden edilmiş kişileri desteklemeye devam etmelidir” dedi.

TALİBAN KAPSAYICI OLMALI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Talibanla birlikte çalışmak istikrarın oluşturulması için son derece gereklidir. Şu anda mevcut hükümeti, kapsayıcı olması ve herkesin haklarını koruması, kadın ve kız çocuklarının istihdam ve eğitime erişimini genişletmesi için desteklemeye devam etmeliyiz. Bu çerçevede atılan tüm pozitif adımların ve beyanların, son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hükümetin yurtiçinde ve yurtdışında meşrutiyetini ve gücünü arttıracaktır. Bu kötüye giden krizlerin Asya’daki Müslüman uluslar üzerinde çok önemli bir etkisi var. Asya uluslarının; Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif angajmanını son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.”

DHA

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