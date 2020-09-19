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Dışişleri Bakanlığı: Esef verici

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir Rus mahkemesinde Kırım Tatarlarına yönelik alınan mahkumiyet kararına ilişkin, "Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:13
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Dışişleri Bakanlığı: Esef verici

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Rus mahkemesi tarafından yedi Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül 2020 tarihinde açıklanan mahkumiyet kararı, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" denildi.

Türkiye'nin, Kırım'ın gayrımeşru ilhakını tanımadığının hatırlatıldığı açıklamada, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edileceği kaydedildi. 

Rusya'nın Güney Askeri Bölge Mahkemesi, 'Hizb-ut Tahrir' adı verilen dava çerçevesinde 7 Kırım Tatarı hakkında mahkumiyet kararı vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıRusyaKırımTatarTürk
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