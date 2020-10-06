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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması, bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir" denildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2020 Salı 09:31
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki

ANKARA - Dışişleri BakanlığıKanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya alınması kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz. Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığımız dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir. Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKanadaTepki
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