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Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2022 Salı 01:44
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili "Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Donetsk Ve Luhansk CumhuriyetleriRusyaDışişleri Bakanlığı
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