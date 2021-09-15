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Dışişleri Bakanlığı: Bozkır, BM tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:11
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Dışişleri Bakanlığı: Bozkır, BM tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur

ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan açıklamada eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın, 14 Eylül 2020 tarihinde üstlendiği BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevinin bugün itibariyle tamamladığı hatırlatıldı. Genel Kurul Başkanlığı'nın, BM teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görev olduğu aktarılan açıklamada "Sayın Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur. Sayın Bozkır, görevi süresince, Kovid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağlamış, uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurul'da ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiş ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul'un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir" ifadeleri kaydedildi.

'KADINLARIN, TOPLUM HAYATINDAKİ ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE ÖNCELİK ATFETMİŞTİR'

Bozkır'ın, çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesine önem verdiği belirtilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bozkır, ayrıca, çoktaraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfetmiş, resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirmiştir. Sayın Bozkır'ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır. Sayın Bozkır'ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid'e BM 76'ncı Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz."

'TEŞEKKÜRLER VOLKAN AĞABEY'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'a teşekkür etti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından Bozkır'la olan fotoğrafını paylaşarak, "BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayarak bugün devreden Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğin ve dünya meselelerine yönelik çözüm çabaların için teşekkürler Volkan ağabey!" notunu ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıBozkırBMTürkGörevBaşmüzakereciBüyükelçiVolkan Bozkır
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