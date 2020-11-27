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Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu'nun Kapalı Maraş ve Kıbrıs sorununa ilişkin tavsiye kararının bağlayıcılıktan uzak olduğunu belirterek, "GKRY'nin dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP'nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve ön yargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2020 Cuma 08:50
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Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AP Genel Kurulu'nda Kapalı Maraş ve Kıbrıs sorunu hakkındaki karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. AP'nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını, Türkiye'nin tümüyle reddettiğini kaydeden Aksoy, "Bu konuda KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından bu akşam yapılan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz. GKRY'nin dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP'nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve ön yargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde AB organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye- AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla rehin alınmasının, AB'nin genel çıkarlarına, Kıbrıs sorununun çözümüne ve komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmediğini vurgulayan Aksoy, "AP'yi ve AB'yi Kıbrıs Adası'ndaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB'nin Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye, hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını, hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edecek, aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıAPTepki
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