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Dışişleri: Romanya ile ilişkimizi ileri taşımakta kararlıyız

​​​​​​​Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Romanya arasında Stratejik Ortaklık Bildirisi'nin imzalanmasının 10'uncu yıl dönümü ile ilgili "Bu yakın ilişkiyi halklarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha da ileriye taşımakta kararlıyız" açıklaması yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Aralık 2021 Pazar 12:18
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Dışişleri: Romanya ile ilişkimizi ileri taşımakta kararlıyız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün, devlet başkanları düzeyinde Türkiye ve Romanya arasında Stratejik Ortaklık Bildirisi imzalanmasının 10'uncu yıl dönümünü kutlanarak "Türkiye ve Romanya arasındaki iyi komşuluk ilişkileri bölgemiz yakın tarihindeki geleneksel dayanışma anlayışına örnek teşkil etmektedir. Yakın etkileşimimiz, iyi komşuluk ilişkilerinin, barışın, istikrarın, bölgesel iş birliğinin ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ilerletilmesinde Soğuk Savaş sonrasında büyük aşama kaydetti. Giderek çok boyutlu bir nitelik kazanarak, kapsamlı ve çok yönlü iş birliği modeline dönüştü. Türkiye ve Romanya'nın bölgenin kalkınmasında ve güvenliğinde oynadıkları kilit rol bu ilişkiye stratejik bir nitelik katmaktadır. İstikrarlı bir şekilde artan bu etkileşim ve iş birliği 2011 yılında Stratejik Ortaklık Bildirisi'yle doruğa ulaşmıştır" denildi. 

'KALICI BARIŞ TEMİNİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYORUZ'

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Halklarımız arasındaki tarihi bağlar; güçlü ekonomik ilişkiler; bölgesel formatlarda etkin mevcudiyet, Polonya'yla birlikte teşkil edildiği gibi üçlü mekanizmalar yoluyla dahil olmak üzere, NATO altında transatlantik güvenliğe ortak katkılar, Türkiye ve Romanya'yı barış ve istikrarın payandası yapmaktadır. Aynı zamanda, dayanışma içindeki iki iyi komşu olarak, Balkanlar ve Karadeniz bölgesi arasında uzanan geniş coğrafyada güvenlik ve kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyoruz. İki stratejik ortak ve müttefik olarak, bölgemizin Avrupa ve Avrupa-Atlantik bütünleşmesinin tüm Avrupa'da kalıcı barış ve istikrarın temininde önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Stratejik boyutunu genişleterek ve günümüz dünyasının sürekli büyüyen sınamaları karşısında dayanıklılığımızı artırmak suretiyle, bu yakın ilişkiyi halklarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha da ileriye taşımakta kararlıyız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​Dışişleri BakanlığıTürkiyeRomanya
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