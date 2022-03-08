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Doğu Perinçek: Türkiye Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2022 Salı 16:11
Doğu Perinçek: Türkiye Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı

İSTANBUL - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar' konulu, basın açıklaması yaptı. Perinçek, Rusya'ya yapılan yaptırımları tanımama çağrısında bulundu. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde 'Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar'   konulu basın açıklaması yaptı. Rusya'nın NATO'ya karşı savaşı ve ABD'nin Rusya'ya uygulamaya kalktığı yaptırımlar Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu söyleyen Perinçek "Türkiye önüne çıkan altın fırsatı değerlendirerek hem kendi ekonomisi ve güvenliğinde büyük çözüme yönelir hem de uluslararası dengeleri etkileyecek yeni dünyanın kuruluşuna tarihi katkıda bulunur" dedi. 


 

"YENİ BİR DÜZEN GELİYOR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Barışçı bir yeni düzen geliyor. Asya ülkelerinin getirdiği bir düzen. Burada Türkiye'ye ve diğer Türk devletlerine roller sunmaktadır bu süreç. Türkiye bu tarihi rolleri, bu tarihi fırsatı değerlendireceği bir döneme girmiştir. Rusya'ya ve İran'a olan yaptırımları tanımayacağız. Bizim komşularımıza yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır. Rusya'ya yaptırım Türkiye'ye yaptırımdır" şeklinde konuştu.


 

"NATO'NUN GENERALLERİ BUGÜN HAPİSHANE'DE"

Yeni dünyanın silahlı güç ile kurulduğunu söyleyen Perinçek "Türkiye silahlı kuvveti ile yeni dünyanın kuruluşunda tarihi roller oynamaktadır. Türkiye'de biz hep silahla yeni dünyanın kuruluşuna öncülük ettik. 2014'ten başladık Silivri duvarlarını yıktık. Türk ordusunu özgürleştirdik. Silahla FETÖ darbesini Türk Silahlı kuvvetleri ezdi. Türkiye'de bugün NATO nerede? Hapishanelerde. NATO'nun generalleri bugün hapishanelerde" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu PerinçekTürkiye
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