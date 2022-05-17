Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.404,22
ALTIN
929,99
DOLAR
15,83
STERLİN
19,80
EURO
16,71
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...

DP lideri Uysal: Derdi memleket olan hareket olarak millete gidiyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mayıs 2022 Salı 14:43
DP lideri Uysal: Derdi memleket olan hareket olarak millete gidiyoruz

AKSARAY - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Derdi millet ile memleket olan bir hareket olarak, her daim milletin vicdan izazında durmuş bir hareket olarak, gücü de yetkiyi de millette arayan bir hareket olarak yine millete gidiyoruz” dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, çeşitli ziyaretler için Aksaray’a geldi. Kent merkezindeki restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluşan DP lideri Uysal, "Türkiye’nin derinden nefes alma ihtiyacı olduğu bir dönemde 70 yıldır olduğu gibi yeniden tarih önünde alın yazımız olan vazifeyi Türk milleti adına var gücümüzle çalışıyoruz. Net bir ifade ile söylüyorum. Türkiye dörtnala felakete gidiyor. Derdi millet ile memleket olan bir hareket olarak, her daim milletin vicdan izazında durmuş bir hareket olarak, gücü de yetkiyi de millette arayan bir hareket olarak yine millete gidiyoruz. Çiftçilerimizin önündeki tüm vergileri kaldırmayı millet önünde taahhüt ediyoruz. Bununla beraber milletimizin ürettiği ürünlerin garantörünü devlet haline getireceğiz. Piyasada yapacağı müdahalelerle beraber çitçimizi sürdürülebilir bir işleyişe kavuşturacağız. Gerekirse çiftçimizin elindeki ürünü devlet alacak. Bu anlayış içinde yeniden bu ülkeyi üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ülke olmaktan çıkarıp, yeniden üreten Türkiye haline getireceğiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gültekin UysalDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ: Türkiye kendisine verilen sözlerin tutulmamasında şampiyon
Bakan Bozdağ: Türkiye kendisine verilen sözlerin tutulmamasında şampiyon
Bahçeli: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin sonu topyekun savaştır
Bahçeli: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin sonu topyekun savaştır
Fatih Erbakan’dan HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu’na ziyaret
Fatih Erbakan’dan HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu’na ziyaret
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans