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DSP Genel Başkanı Aksakal, cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini bildirdi.

07 Nisan 2023 Cuma 18:10
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DSP Genel Başkanı Aksakal, cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı
Ankara

Aksakal, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in seçimde işbirliği davetini, partinin başkanlık kurulunda genişlemesine değerlendirdiklerini belirtti.

Uzunca zamandır, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002'de DSP iktidardan gönderilirken dönemin ABD Dışişleri Bakanı'nın bu bölgede 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu anlatan Aksakal, DSP'nin buna karşı çıktığı, Irak'ın işgaline karşı çıktığı için iktidardan uzaklaştırıldığını söyledi.

Aksakal, "Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin varoluşu ve kuruluş gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve anayasasının ilk dört maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır." dedi.

DSP'nin tutarlı olan bir parti olduğunu, üç kez devleti yönettiğini ve devlet tecrübesi olduğunu dile getiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk."

"YSK tarafından yayımlanacak listede sizden, bir ya da birden fazla ismi AK Parti listelerinde görecek miyiz?" sorusu üzerine Aksakal, "DSP hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinden siyaset yapan parti olmadık hiçbir zaman. 'DSP parlamentoda temsil edilecektir' dedikten sonra sayının o manada artık bir önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir, gerisi teferruattan ibarettir." cevabını verdi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Siz logonuzla yer alacak mısınız, seçimlere katılacak mısınız?" sorusunu ise "Hayır biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız." şeklinde yanıtladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DSPAkpartiSeçim
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