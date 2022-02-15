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Elitaş: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Elitaş konuya ilişkin açıklamasında, “Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Şubat 2022 Salı 11:35
Elitaş: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen görüşmede Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI FEDAKARCA ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI GÖRMEK İSTİYOR

Durmuş, yaptığı açıklamada, “Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı. Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, gazi meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli. Sağlık ekip işidir. Düzenlemenin adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ İLE GÖRÜŞECEĞİM’

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde. Düzenlemeyle ilgili yakın zamanda Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMustafa Elitaş
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