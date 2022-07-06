Erdoğan: 10 gün içerisinde neticeye ulaşmaya çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi, ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye- İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etti. Erdoğan ve Draghi, çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 9 anlaşmanın imza töreninde konuştu. Erdoğan, Stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya ile 3'üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "2008 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantıları ilişkimizin kapsamlı biçimde ele alındığı en üt düzey platformu temsil ediyor. İş birliği imkanlarını geliştirilmesi üzerinde durduk. 2 Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Az önce şahit olduğunuz üzere birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla rekor seviyenin üzerine çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor. Türkiye- İtalya ekonomi ve ticaret ortak komitesinin 3'üncü toplantısını ve İş Forumu'nu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabıkız. Şirketlerimizi iş birliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'İTALYA, TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE SAĞLAYACAĞI KATMA DEĞERİN BİLİNCİNDEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Draghi ile Türkiye- AB ilişkilerini de değerlendirdiklerini kaydederek şöyle dedi:

"İtalya'nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettim. Bölgemizdeki gelişmeler, Türkiye'nin AB için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de Zirve vesilesiyle Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldık. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracına yönelik BM planı hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan ile ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Görüşmelerimizde Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında deniz altı boru döşemesindeki iş birliğimiz dahil, enerji güvenliğine dahil ortak proje ve çıkarlara değindik."

'BİR HAFTA 10 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞMELERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRIP NETİCEYE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Ortak basın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşı kaynaklı tahıl sorunu ve ihracatı konusundaki duruma ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Özellikle Karadeniz tahıl koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenski'in, her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Zira bu tahılın dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu BM çatısı altında Sayın Guterres ile görüşmek suretiyle de devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içinde de görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."

'SAMP-T KONUSUNDA İMZA SAFHASINA GELELİM İSTİYORUZ'

Erdoğan, İtalya- Fransa- Türkiye arasında SAMP-T hava savunma sistemi konusunda somut bir adım beklentisinin sorulması üzerine "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor" dedi.

'YUNANİSTAN ARTIK İTALYA İÇİN DE TEHLİKE ARZ ETMEYE BAŞLADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın uyguladığı baskı ve geri itme politikası nedeniyle deniz yoluyla Avrupa'ya geçiş rotalarını İtalya'ya çevirdiklerinin ve bu konuda ortak bir mekanizma kurulabilme ihtimalinin sorulması üzerine "Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde zaten bu geri itmelerde elimizden tüm gayreti göstererek bu insanları denizlerden kurtarıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var" ifadelerini kullandı.