ErdoÄŸan: Anayasa teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacaÄŸÄ±z

ANKARA - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tekliflerini MHP ve Meclis'te grubu bulunan diÄŸer siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra inÅŸallah bugÃ¼n tamamlanacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacaÄŸÄ±z" dedi.Â



CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, Grup BaÅŸkanvekili Mahir Ãœnal'Ä±n gÃ¶revinden affÄ±yla boÅŸalan yere daha Ã¶nce de aynÄ± sorumluluÄŸu yÃ¼rÃ¼ten Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zlem Zengin'i teklif ettiklerini belirterek, "Mahir Ãœnal arkadaÅŸÄ±mÄ±za, gÃ¶rev sÃ¼resi boyunca Meclis'imize, partimize ve Ã¼lkemize yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lar iÃ§in ÅŸahsÄ±m, tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±m, milletim adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Kendisiyle farklÄ± alanlarda, farklÄ± platformlarda yakÄ±n bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. SizlerinÂ de takdiriyle bu gÃ¶revi Ã¼stlenecek Ã–zlem Zengin kardeÅŸimize muvaffakÄ±yetler diliyorum. Genel merkezimizde boÅŸalan Sivil Toplum ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerimizden BalÄ±kesir Milletvekilimiz Belgin Uygur'u gÃ¶revlendirdik" diye konuÅŸtu.



'MEVLÃœDE GENÃ‡'TEN ALDIÄžIMIZ Ä°LHAMLA MÃœCADELEMÄ°ZÄ° SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z'



ArdÄ±ndan Almanya'nÄ±n Solingen kentinde 29 MayÄ±s 1993'te Alman Ä±rkÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan evleri kundaklanan 5 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n yanarak hayatlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Bu saldÄ±rÄ±da kÄ±zlarÄ±nÄ± ve torunlarÄ±nÄ± ÅŸehit veren MevlÃ¼de GenÃ§ ablamÄ±z Avrupa'daki TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelemizin adeta sembolÃ¼ haline gelmiÅŸti. Kendisi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde vefat etti. BugÃ¼n de Amasya'da ebedi yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor. MevlÃ¼de GenÃ§ HanÄ±mefendiye Allah'tan rahmet dilerken, Avrupa'daki TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man topluma karÅŸÄ± giderek artan dÃ¼ÅŸmanlÄ±k dalgasÄ±yla mÃ¼cadelemizi ondan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilhamla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi ifade etmek istiyorum" dedi.



'20 YILLIK KESÄ°NTÄ°SÄ°Z Ä°KTÄ°DARLA REKORA Ä°MZA ATTIK'



ErdoÄŸan, 3 KasÄ±m 2002'nin iktidara geldikleri seÃ§imlerinÂ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸunu anÄ±msatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Aziz milletimizin takdir ve teveccÃ¼hÃ¼ ile 3 KasÄ±m 2002 tarihinde baÅŸlayan hizmet yolculuÄŸumuzda 20 yÄ±llÄ±k kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmÄ±ÅŸ oluyoruz. GirdiÄŸimiz 15 seÃ§imin tamamÄ±nda demokrasi ve kalkÄ±nma yolculuÄŸumuzun her adÄ±mÄ±nda bizlerden desteÄŸini ve hayÄ±r duasÄ±nÄ± esirgemeyen necip milletimize tÃ¼m fertleriyle ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesi, geliÅŸmesi, gÃ¼Ã§lenmesi, milletimizin hak ettiÄŸi hizmetlere kavuÅŸmasÄ± iÃ§in partimiz Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda farklÄ± kademelerde gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ tÃ¼m yol ve dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan Allah razÄ± olsun diyorum. KuruluÅŸunun Ã¼zerinden 1,5 yÄ±l gibi kÄ±sa bir sÃ¼re geÃ§mesine raÄŸmen milletin gÃ¼venine mazhar olmuÅŸ bir kadro olarak tam 20 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'ye aÅŸkla hizmet ediyoruz. 81 vilayetimizin her ilÃ§esinde, her mahallesinde, her kÃ¶yÃ¼nde velhasÄ±l vatan topraklarÄ±nÄ±n her karÄ±ÅŸÄ±nda eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamÄ±nÄ±n hayatÄ±na dokunan, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Sadece sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z iÃ§erisinde deÄŸil, Balkanlardan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdik. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 20 yÄ±lda bizden Ã¶nceki 80 senede yapÄ±lan hizmetlerin katbekat fazlasÄ±nÄ± Ã¼lkemize kazandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k."



'YATIRIM KÄ°M, SEN KÄ°M?'



ErdoÄŸan, AK Parti ve Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, CHP'yi eleÅŸtirdi. ErdoÄŸan, "Her biri ayrÄ± bir mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaÅŸÄ±n sofrasÄ±na oturmak varken utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan 10 bin kilometre Ã¶teye sÄ±rayla hamburger turlarÄ± dÃ¼zenliyorlar. Bilmiyorum Ä°ngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mÄ± iyi? Åžimdi de oraya gidecek galiba. ArdÄ±ndan Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bÄ±rak, orada dÃ¶ner var, dÃ¶ner yersin. Åžimdi de geÃ§miÅŸte renklere ayÄ±rarak son dÃ¶nemde 'Ã§ete' diye itham ederek ÅŸevklerini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kendi yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zdan Ã¶zÃ¼r dilemeden gÃ¼ya Londra'ya temiz yatÄ±rÄ±mcÄ± aramaya gidiyormuÅŸ. Daha dÃ¼ne kadar 4 farklÄ± dilde uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± aÃ§Ä±kÃ§a tehdit eden sanki kendisi deÄŸilmiÅŸ gibi Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bugÃ¼n yatÄ±rÄ±mdan bahsediyor. YatÄ±rÄ±m kim, sen kim?" ifadelerini kullandÄ±.



'TEKLÄ°FÄ°MÄ°ZE NÄ°HAÄ° HALÄ°NÄ° VERÄ°P MECLÄ°S'E SUNACAÄžIZ'



Parti gÃ¶revlilerinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tekliflerini Cumhur Ä°ttifakÄ± ortaÄŸÄ± MHP ve Meclis'te grubu bulunan diÄŸer siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak MHP ile yetkilisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸu anda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yapacaklar ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra inÅŸallah bugÃ¼n tamamlanacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacaÄŸÄ±z. Bu teklifin, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ meselesini bir daha aÃ§Ä±lmamak Ã¼zere milletimizin gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak, bunun yanÄ±nda muhalefet iÃ§in de bir turnusol kaÄŸÄ±dÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Hadi gÃ¶relim bakalÄ±m. Teklif gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayÄ±nca kimin demokrasiden, kimin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerden ve aileden, kimin de faÅŸizmden ve sapkÄ±nlÄ±ktan yana olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lecektir. Bizim beklentimiz; siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ve partisi ne olursa olsun milletimizin iradesini temsilen Meclis'te bulunan her milletvekilinin ben inanÄ±yorum ki bu teklifi destekleyeceÄŸidir."Â