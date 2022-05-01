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Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün  vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
01 Mayıs 2022 Pazar 17:29
Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi  kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu  hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. 

Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla  toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk" dedi.

"Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz" diyen Erdoğan, "Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme 

kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı  olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık.  Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın mesajı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa  sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı  sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleriyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan1 MayısMesajCumhurbaşkanıYeni Çağrı
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