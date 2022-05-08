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Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan," Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mayıs 2022 Pazar 11:39
Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajı yayınladı.

Erdoğan'ın yazılı mesajı şu şekilde: "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti “cennetin annelerin ayakları altında olduğunuö belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır. Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz.

Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAnneler GünüMesaj
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