Erdoğan: Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusuydu" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geldi. Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZİ KENDİLERİNE İFADE ETTİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek , "Bugün de saat dört gibi sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat... Bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adım atılması için bu en üst düzeyde sayın liderle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşme ile yani tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek. Buna göre de İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve bunun neticesinde inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabi Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız" diye konuştu.



"BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"



İstanbul Boğazı'ında görülen deniz mayınlarına ilişkin ise Erdoğan , "Bunlar imha edildi. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Deniz Kuvvetleri'miz ciddi bir çalışmanın, takibin gayreti içerisinde. Şu an için bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere Deniz Kuvvetleri tüm imkanlarıyla bu süreci takip ediyorlar. Sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'a cuma namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.