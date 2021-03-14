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Erdoğan: Rehavete kapılmadan mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rehavete kapılmadan, 'TAMAM' diyerek sembolleştirdiğimiz 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 17:46
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Erdoğan: Rehavete kapılmadan mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nı 14 Mart Tıp Bayramı törenine video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "14 Mart Tıp Bayramının ülkemiz, milletimiz ve sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakârlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diyerek şunları kaydetti: "İnsanlık olarak son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın, bize "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar elzem olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği,  yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakârlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz 'temizlik, maske, mesafe' kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Sözlerime son verirken sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum"

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan14 Mart Tıp BayramıKoronavirüsPandemi
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