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Erdoğan: Senegal’le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2022 Salı 00:42
Erdoğan: Senegal’le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz

SENEGAL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal’de Cumhurbaşkanı Mack Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Senegal’le aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü bilhassa ticaret ve yatırımlarda görüyoruz. Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazlasıyla artıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasında Senegal’le son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli bir ivme kazandırdığını ifade etti. Erdoğan, “Bugünkü görüşmelerde de ekonomi, yatırımlar, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkileri nasıl daha ileri bir düzeye taşıyabiliriz bunları etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Ziyaretim vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının resmi açılışını da yarın gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü bilhassa ticaret ve yatırımlarda görüyoruz. Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazlasıyla artıyor. Salgına rağmen, 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 artarak 540 milyon doları aştı” dedi.

'DAKAR OLİMPİK STADYUMU’NUN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine Cumhurbaşkanı Sall ile birlikte katılacağını belirterek, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini tüm veçheleriyle ele aldık. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı bir kez daha ifade ettik. Ziyaretim vesilesiyle Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine yarın değerli kardeşimle birlikte iştirak edecek olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Senegal’in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmiş olmasıyla da ayrıca iftihar ediyorum. Senegal Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon olarak yakaladığı büyük başarıdan dolayı yine kendilerini ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

'SENEGALDE 186 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı’nın Senegal’de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Firmalarımızın yükselen Senegal planı kapsamındaki katkıları, Senegal halkının da desteğiyle devam edecektir. Senegal’deki firmalarımız ayrıca enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayisi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında karşılıklı menfaat temelinde faaliyetlerde bulunuyorlar. Kalkınma alanında da yakın iş birliği içerisindeyiz. 2007 yılından bu yana Senegal’de toplam 12 milyon dolar değerinde 186 projeyi hayata geçiren TİKA, faaliyetlerini sürdürmekte kararlıdır. Türkiye Maarif Vakfı’mız ise Senegal’de 13 okulda toplam 875 öğrenciye eğitim veriyor. 1992 yılından bu yana Türkiye burslarından yararlanan Senegalli öğrenci kardeşlerimizin sayısı ise 187’ye ulaşmıştır” dedi.

FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelede verdikleri destek konusunda da teşekkür etti. Erdoğan, "Senegal makamlarının FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Mack Sall’e ev sahipliği için teşekkür ediyor, ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SenegalCumhurbaşkanı ErdoğanTicaretYatırım
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