Erdoğan: Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 4 saate yakın süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yaklaşık 3 haftalık aradan sonra yaptığımız Kabine'de yine ülkemizin geleceğine, milletimizin beklentilerine ilişkin konular vardı. Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarını yaptığımız 8 Kasım'da İsveç Başbakanı'nı ülkemizde ağırladık. 1992 yılında kurulan 2010 yılında konseye dönüşen, Türk Devletleri Teşkilatı bugün dünyanın önemli uluslararası yapıları arasına girmiştir. KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye kabul edilmesi, Semerkant'taki zirvenin en önemli kazanımı olmuştur. Türkiye olarak teşkilatın önümüzdeki dönemde hedeflediğimiz küresel ve bölgesel için her türlü katkıyı yapacağız. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun sembol yerlerinden İstiklal caddesinde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırının hemen akabinde olayın faili ele geçirilirken, müteakip günlerde de yurt içinde ve yurt dışında eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu saldırılarla verilen mesajları gayet iyi anlıyor ve cevabını da sahada gösteriyoruz. Saldırının ardından G-20 zirvesi için gittiğimiz Endonezya'da muhataplarımıza terörle mücadeledeki kararlılığımızı en açık şekilde tekrar ifade ettik. Bu yıl birlikte toparlanma daha güçlü toparlanma temasıyla yapılan G 20 zirvesinde ülkemizin küresel krizlerin çözümüne yaptığı katkıları, liderlere yüz yüze anlatma imkanı da bulduk. Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşecek, bölgemizde yaşanan krizi en aza indirmeye çalışıyoruz. Taraflara yaptığımız telkinler sayesinde tıkanma noktasına gelen tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzamasını sağladık. Amacımız Rusya-Ukrayna savaşını tamamen bitirecek kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir. (Dünya Kupası) Açılış törenine katılan diğer liderlerle samimi bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'SON MİLİTANINA KADAR YOK ETME AHDİMİZİ BİR KEZ DAHA TEKRARLIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemdeki terör saldırılarına değinerek, "Güney sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü, sınırlarımızdaki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan saldırıları ile yine masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki saldırıda 5 yaşındaki bir evladımızla, 22 yaşında gencecik bir öğretmenimizi katleden terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum" açıklamasında bulundu.

'DEPREM BÖLGESİNDE 87 MİLYON LİRA KULLANILDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme de değinerek, "Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin, 23 Kasım sabah erken saatlerde Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki sarsıntıyla bir kez daha hatırladık. Depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Önemli bir yıkıma ve kayba sebep olmayan bu depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Acil yardım ödeneği olarak 87 milyon lira deprem bölgesinde kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarı için destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Düzce, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizdeki daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir. Cumartesi günü Konya'da çok sayıda eser ve hizmetin açılışını yaptık hem de Konyalı kardeşlerimizle hasret giderdik. Yarın turizmcilerimizle bir araya geleceğiz. Çarşamba günü ülkemize yeni atanan büyükelçileri kabul edeceğiz. Cuma günü Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı açıklayacağız. Yeni nesillere tüm hayalleri gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

'VATAN TOPRAKLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde verilen 7 şehit için taziyelerini belirterek, "Bugünkü Kabine Toplantımızda güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir. Binlerce kilometre öteden gelip, terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak gerekir. Biz kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etme durumunda değiliz" ifadesini kullandı.

'ARTIK İÇİ VE ALTI BOŞ TEHDİTLERE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR'

"Küresel güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek hadiseler yaşadığımız dönemde Türkiye maruz kaldığı sayısız haksızlığa ve ambargoya rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmiştir" diyen Erdoğan, "Artık içi ve altı boş tehditlere kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye düşmanı lobilerin zorlamasıyla, siyasi söylem düzeyinde eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanların da bu gerçekle yaşamaya alıştıklarını görüyoruz. Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı, temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bölgesel, siyasi, insani krizlerdeki farklı yaklaşımlarımız sebebiyle ilişki seviyesini düşürdüğümüz kimi ülkelerle selamı sabahı ilanihaye kesmedik. Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücü aynı zamanda umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin teminatıdır" açıklamasında bulundu.

'YIKMAK YOK ETMEK İÇİN DEĞİL, YAŞATMAK VE İNŞA ETMEK İÇİN VARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi harekata vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz yerlerde hiçbir kardeşimizin endişesi olmasın. Kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine göre ayrımcılık yapmayız. Attığımız her adım hepimiz için daha güzel geleceğin inşa etme amacını taşımaktadır. Hiçbir yere öldürmek, yıkmak, yok etmek için gitmedik, gitmeyiz. Yaşatmak, ihya ve inşa etmek için varız. Hiç kimse Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin dostluk ve iş birliği merkezli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın, bu ülkenin tarihinde sömürge, vahşet, bencillik yoktur. Bu ülkenin tarihinde sadece adalet, şefkat, merhamet, birlikte yaşama tecrübesi vardır. Sivil veya asker verdiğimiz her şehidin şanlı hatırası bu kutlu mücadelede yolumuzu aydınlatan ışık olarak ebediyen kalbimizde yanacaktır. Bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur. Çok güvendikleri ülkelerde hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramayacaktır."

'SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiği söyleyerek, "En yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin, asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamaları son dönemde yapılmıştır. İstihdamdaki artış, sosyal güvenlik sisteminin dengesine olumlu yansımıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6'ncı toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur. Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Türkiye'de, istihdam edilen 30 milyon 141 bin kişinin 4 milyon 877 bin 270'i kamuda kadrolu görev yapıyor. Ayrıca kamuda 520 bin personel de sözleşmeli olarak görev yapıyor. Bu veriler göz önüne alındığında, çalışanların yüzde 16.6'sı toplamda 5.4 milyonluk istihdamla her 5.5 kişiden biri kamuda çalışıyor" diye konuştu.

'424 BİN SÖZLEŞMELİ İSTERSE KADROYA GEÇEBİLECEK'

"Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi

'EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI EN KISA SÜREDE PAYLAŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda EYT olarak bilenen düzenlemenin en kısa sürede tamamlanıp kamuoyuna açıklanacağını belirterek, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Sanayimizin en büyük sıkıntısı olan çırak, kalfa ve usta ihtiyacının karşılanması yolunda önemli mesafe kat ettik. 7 uluslararası meslek lisesi kurduk. Perşembe günü İstanbul'da yapılacak OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde bu alandaki çalışmalarımızı katılımcılarla değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON YILBAŞINDAN İTİBAREN CİDDİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK'

Enflasyon konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından itibaren ciddi düşüş eğilimine gireceğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yılın ilk yarısında Merkez Bankası kaynaklarından yüzde 9 faiz oranı, 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeyle 150 milyar lira yatırım kredisi kararı almıştık. 100 milyar lirasını sanayi, 50 milyarı turizm sektörlerine tahsis etmiştik. Bugüne kadar ülkemizin 60 farklı şehrinden 500'e yakın firma 75 milyar lira kredi kullandı. Yatırımcılarımızı ihracata yönelik alanlar başta olmak üzere bu krediden istifade etmeye davet ediyorum. Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş eğilimine gireceği bir süreçteyiz. Bu dönemde yeni bir kampanyanın alevlendirdiğini görüyoruz. Ortaya koyulan ithamlar Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamayı devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz."