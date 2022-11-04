Ersoy: Siyasi yaklaÅŸmayÄ± doÄŸru bulmuyorum

Ä°ZMÄ°R - KÃ¼ltÃ¼rÂ ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, "Ä°zmir; turizm, gastronomi ve kÃ¼ltÃ¼r-sanatta Ã¶n planda olan bir ÅŸehrimiz. Ä°zmir gibi ÅŸehirlerimiz konu olduÄŸunda, siyasi olarak yaklaÅŸmayÄ± doÄŸru bulmuyorum. Ä°zmir iÃ§in gerekli projelerin altyapÄ±sÄ±nÄ±, bilimsel raporlarÄ±nÄ± doÄŸru hazÄ±rlayarak sÄ±cak bakÄ±p, katÄ±lÄ±mcÄ± yaklaÅŸmak gerekiyor" dedi.



Bakan Nuri Ersoy, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak ve programlara katÄ±lmak iÃ§in Ä°zmir'e geldi. Ä°lk olarak AK Parti Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±Â ziyaret eden Ersoy, burada 'Åžehir BuluÅŸmalarÄ±' basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°zmir Milletvekili Hamza DaÄŸ, AK Parti Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Ã¼yeleri, AK Parti Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Kerem Ali SÃ¼rekli, AK Parti Ä°zmir milletvekilleri, AK Parti ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± ve meclis Ã¼yeleri de toplantÄ±daÂ yer aldÄ±.



Bakan Ersoy, Ä°zmir'de meydana gelen depremi hatÄ±rlatarak, 'geÃ§miÅŸ olsun' dileÄŸinde bulundu. Ä°zmir'de 1 kiÅŸinin kalp krizi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Ersoy, Allah'tan rahmet diledi. Ersoy, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca restorasyonuna devam edilen tekel binalarÄ±nÄ± ziyaret edeceklerini sÃ¶yledi. Tekel binalarÄ±nda Ã§ok hÄ±zlÄ± bir sÃ¼reÃ§ ilerletildiÄŸineÂ vurgu yapan Ersoy, "Hedefimiz, mart sonuna kadar projeyi tamamlayÄ±p aÃ§mak. KÃ¼ltÃ¼r yolu festivallerimiz var. TÃ¼m bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerimize festivali yaymak istiyoruz. Nisan sonunda 2023 festivalleri baÅŸlÄ±yor. Adana ve Ä°zmir kÃ¼ltÃ¼r yolu festivallerine katÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Mart sonuna kadar tekel binasÄ±nÄ± aÃ§Ä±p, ana etkinlik merkezlerinden biri haline getireceÄŸiz" diye konuÅŸtu.



'SÄ°YASÄ° BAKMAYIÂ DOÄžRU BULMUYORUM'



'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' kapsamÄ±nda Ä°zmir'e yÃ¶nelikÂ projeleri hayata geÃ§irmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ersoy, "Ä°zmir; turizm, gastronomi ve kÃ¼ltÃ¼r-sanatta Ã¶n planda olan bir ÅŸehrimiz. Ä°zmir gibi ÅŸehirlerimiz konu olduÄŸunda, siyasi olarak yaklaÅŸmayÄ± doÄŸru bulmuyorum. Ä°zmir iÃ§in gerekli projelerin altyapÄ±sÄ±nÄ±, bilimsel raporlarÄ±nÄ± doÄŸru hazÄ±rlayarak sÄ±cak bakÄ±p, katÄ±lÄ±mcÄ± yaklaÅŸmak gerekiyor. Ege Turizm Merkezi kapsamÄ±ndaki 'Ã‡eÅŸme Turizm' projemizde Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Hafta sonu itibarÄ±yla planlar netleÅŸmiÅŸ olur. Planlar belli olacak ve askÄ±ya Ã§Ä±kacak. Ä°zmir iÃ§in doÄŸru ve gerekli olan projelere el birliÄŸi ile sahip Ã§Ä±kÄ±p, gerÃ§ekleÅŸtirmek gerekiyor. Ä°zmir'in geleceÄŸi Ã§ok parlak. Bu gelecekte turizm, gastronomi ve kÃ¼ltÃ¼r sanat Ã¶nemli olacak" dedi.



AK PARTÄ°'LÄ° DAÄž: DEPREM HABERÄ°NÄ° ALIR ALMAZ Ä°ZMÄ°R'E GELDÄ°K



Ä°zmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 'geÃ§miÅŸ olsun' dileklerini ileten AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± DaÄŸ ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â



"'2023 Åžehir BuluÅŸmalarÄ±'nda milletvekilleri, bakanlarÄ±mÄ±zla saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ediyoruz. DÃ¼n gece yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deprem sebebiyle tÃ¼m hemÅŸerilerimize 'geÃ§miÅŸ olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Deprem haberini alÄ±r almaz Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'mÄ±z SÃ¼leyman Soylu ile Ä°zmir'e hareket ettik. Bir caminin yÄ±kÄ±lmasÄ± nedeniyle incelemede bulundu. Daha sonra deprem Ã¼ssÃ¼ Buca'ya geÃ§ti. AFAD kriz merkezinde deÄŸerlendirme yaptÄ±k. Deprem, Ã¼lkemizin gerÃ§eÄŸi olduÄŸu gibi Ä°zmir'in de ciddi bir gerÃ§eÄŸi. 2008 ve 2004 yÄ±lÄ±nda depremler yaÅŸadÄ±k. 2020'deki deprem kadar hasar veren deprem deÄŸildi. Depremin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek insanoÄŸlunun ulaÅŸabildiÄŸi nokta deÄŸil. Engel olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gÃ¶re, bina ve yapÄ± stoku itibarÄ±yla hazÄ±r olmamÄ±z gerekiyor. HÄ±zlÄ± adÄ±m atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini bugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hadise ile gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk. Ä°zmir, Tuzla ve Ä°zmir fay hattÄ± gibi 2 ciddi fay hattÄ± Ã¼zerinde bulunuyor. 5 bin tane yeni konut bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan imal edildi ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za teslim ediliyor. BayraklÄ± Åžehir Hastanesi'nin bulunduÄŸu yerde 150 anahtar teslimi yapÄ±lÄ±yor. DurduÄŸumuz her dakika bir kayÄ±ptÄ±r. Herkese burada gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen gÃ¶revleri hakkÄ±yla yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yerel yÃ¶netimlere de gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor. 1'i aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±mÄ±z var; her birine saÄŸlÄ±k, sÄ±hhat diliyorum."Â



'2023 SEÃ‡Ä°MLERÄ°NDE AK PARTÄ° VE CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI BÄ°RÄ°NCÄ° OLACAK'



Sahada ciddi Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Hamza DaÄŸ, "28 Ekim'de 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' vizyon belgemizi paylaÅŸtÄ±k. 28 Ekim'in anlamÄ± ne? 28 Ekim 2022 tarihi, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yÄ±lÄ±nÄ±n bir gÃ¼n Ã¶ncesi. Ãœlkemiz ciddi bir yol almÄ±ÅŸtÄ±r. AtatÃ¼rk'ten Menderes'e, Ã–zal'dan Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ã§ok Ã¶nemli yol katettik. 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonu' bir Ã§erÃ§eve Ã§izdik. Åžimdi bu Ã§erÃ§evenin daha da geniÅŸlemesi, 85 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'na katkÄ± koymasÄ± iÃ§in bir araya geliyoruz. Bu ÅŸehir buluÅŸmalarÄ±, bunun iÃ§in bir ÅŸans. CÄ°MER'de de 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'na katkÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in alan aÃ§Ä±lÄ±yor. 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' vizyonu ve doÄŸru insanlarla 2023 seÃ§imlerinde AK Parti ve Cumhur Ä°ttifakÄ± birinci olacak. Recep Tayyip ErdoÄŸan da yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilecektir" diye konuÅŸtu.



Ä°L BAÅžKANI SÃœREKLÄ°: Ä°ZMÄ°R ÅžEHÄ°R BULUÅžMALARI Ä°LE 'TÃœRKÄ°YE YÃœZYILI' BAÅžLIYOR



AK Parti Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Kerem Ali SÃ¼rekli de "Allah, Ã¼lkemizi doÄŸal afetlerden korusun. Bu deprem, Ä°zmir depremini hatÄ±rlattÄ±. Ä°zmir depreminde yitirdiklerimizi rahmetle anÄ±yorum. 1Â kiÅŸi, kalp krizi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ailesinin ve Ä°zmirlilerin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Ä°zmir'de kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n derhal yerel belediyelerce gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na alÄ±nmalÄ±. GÃ¶stermelik anÄ±tlarla ya da sÃ¶zde deÄŸil Ã¶zde depreme hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. 'Åžehir BuluÅŸmalarÄ±', TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda devam ediyor. TÃ¼rkiye'yi karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezdiler. Meclis aÃ§Ä±ldÄ±, buluÅŸmalar devam ediyor. AK Parti'de saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± seÃ§imden seÃ§ime deÄŸilÂ seÃ§im bittikten sonra diÄŸer seÃ§ime kadar devam eder. Sahada gezmedikleri yer, Ã§almadÄ±klarÄ± kapÄ±, sÄ±kmadÄ±klarÄ± el kalmadÄ±. Ä°zmirlilerin yanÄ±nda olduk. SeÃ§imde de bu iÅŸi teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. GeÃ§en hafta Ankara'da 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' programÄ±na katÄ±ldÄ±k. 2023 belgesini CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z TÃ¼rkiye ile paylaÅŸtÄ±. Bu vizyon sunumuydu. Bunun iÃ§i doldurulacak, ayrÄ±ntÄ±lar hayata geÃ§ilecek. SÃ¶ylemelerimizde kalmayacak. BugÃ¼n baÅŸlÄ±yoruz. 'Ä°zmir Åžehir BuluÅŸmalarÄ±' ile 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' baÅŸlÄ±yor. 'YarÄ±n deÄŸil hemen' diyerek alandayÄ±z. Ä°zmir'in 30 ilÃ§esini daÄŸÄ±lacaÄŸÄ±z. Ã‡almadÄ±k kapÄ±, sÄ±kmadÄ±k el kalmayacak" dedi.Â



ProgramÄ±n ardÄ±ndan Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden tekel binalarÄ±nÄ± incelemeye geÃ§ti.