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Fatih Erbakan: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması lazım

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2021 Perşembe 15:43
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Fatih Erbakan: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması lazım

ANKARA - YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, Türk lirasının değerini korumak ve enflasyondan kurtulmak için Türkiye'de üretim ikliminin oluşturulması gerektiğini söyledi. Sanayi üretimi için gerekli şartların oluşturulmasını ifade eden Erbakan "Üretim kapasitemizi artırabilmemiz lazım. O kapasiteyi kullanarak üretmemiz ve ihraç etmemiz lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı rapora göre, yüzde 50'ye varan üretici enflasyonuyla her hafta üreticinin enerji maliyetine yüzde 20 zam yaparak, o ülkede üretimi artırabilmeniz mümkün olur mu? Elbette ki olmaz. Üretim iklimini, gerekli şartları oluşturmak derken bunu kastediyorum. Kaynak ihtiyacımızı da dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız lazım" dedi.

'YÜZDE 70 MAAŞ ZAMMI YAPARAK İŞE BAŞLAYACAĞIZ DİYORUZ'

Erbakan, asgari ücret görüşmelerinin dün başladığını, ileriki günlerde yeni asgari ücretin tespit edileceğini hatırlatarak "Yeniden Refah Partisi olarak, iş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız, diyoruz. Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz" diye konuştu. Erbakan toplantının ardından, partiye katılanlara rozet takdim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanAsgari ücret
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