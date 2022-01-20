Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,036.77
ALTIN
788.55
DOLAR
13.34
STERLİN
18.18
EURO
15.14
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...

Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2022 Perşembe 16:14
0 Okunma
Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cemaat evinde gerçekleşen intihar olayı sebebiyle malum çevreler dine, dini değerlere, cemaatlere topyekûn saldırıya geçtiler. 'Bu ölümün sebebi, sorumlusu cemaatlerdir' noktasına getirdiler. Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündemin ekonomi olduğunu söyleyen Erbakan, “Ekonomide kronik yapısal sorunların çözülmesi gereklidir. İsraf halen devam ediyor. Bütçe açıkları borçlanma, dışa bağımlı ekonomi yapısı devam ediyor. Bu şekilde gittiği müddetçe döviz artacak bu da enflasyonu artıracak” diye konuştu.
 

‘BÖYLE BİR MANTIKSIZLIĞI NASIL İZAH EDEBİLİRİZ’

Fatih Erbakan, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın intihar olayı ile ilgili, "Cemaat evinde gerçekleşen intihar olayı sebebiyle malum çevreler dine, dini değerlere, cemaatlere topyekûn saldırıya geçtiler. 'Bu ölümün sebebi, sorumlusu cemaatlerdir' noktasına getirdiler. Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz. Bir üniversite öğrencisi intihar ettiği zaman o üniversiteyi sorumlu kabul edip, ‘bütün üniversiteleri kapatalım, engelleyelim mi diyeceğiz’ veya ‘bir üniversite yurdunda intihar oldu Allah muhafaza o zaman da üniversite yurdunu mu kapatacağız’. Böyle bir mantıksızlığı nasıl izah edebiliriz? Böyle bir mantık olabilir mi? Tamamen maksatlı gerçekleri çarpıtıp bütün dindar kesime aklı başında cemaatlere ehli sünnet itikadına uygun hizmet yapmak isteyen cemaatlere bu işi sirayet ettirip bunların faaliyetlerini ortadan kaldırıp asıl kafalarındaki o materyalist nesiller yetiştirmek için adım atmak bu art niyetli karalama kampanyalarından bunu görüyoruz. Vefat eden gencimize elbette ki üzülüyoruz ancak olayı aslından saptırıp da böyle bir noktaya getirilmesini de doğru bulmuyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah PartisiFatih Erbakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans