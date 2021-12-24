Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,840.51
ALTIN
691.49
DOLAR
11.90
STERLİN
16.05
EURO
13.53
Karabük Belediyesi 8 adet özel halk otobüs hattını kiraya verecek
Karabük Belediyesi 8 adet...
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...

Fatih Erbakan: Bu oranda asgari ücret artışı beklemiyorduk

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2021 Cuma 15:00
0 Okunma
Fatih Erbakan: Bu oranda asgari ücret artışı beklemiyorduk

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2022 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, “Açıkça ifade etmek isterim ki, hükümet bizi şaşırttı. Bugüne kadar yaptıkları uygulamalar, verdikleri maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu. Bu oranda bir asgari ücret artışını beklemiyorduk” dedi.
 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak yanlış politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye modelinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir model olması gerektiğini ifade eden Erbakan, “Üretim ve ihracat olmadan dış ticaret açığı bu seviyede olduğu zaman ve kaynak ihtiyacı da doğal yoldan milli kaynaklarla değil dış borçla karşılandığı zaman döviz talebi ve yokluğu sürekli olarak dövizin patlaması demek olacak. Milli Görüş merhum Erbakan hocamızın önderliğinde 1976-77 yıllarında Türk lirası pul olmasın diye bu adımlar atılmıştı. Hem merkezi hem mahalli yönetimler için mutlaka denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor. Milli kaynak paketleriyle, kendi imkanlarımızla finansal kaynağa dönüştürülmesiyle kaynak üretilmesi ve bütün harcamaların üretilen kaynaklarla karşılanması lazım. Bir an evvel üretimin ve ihracatın artırılması için gereken iklimin oluşturulması lazım” diye konuştu.

‘MAAŞ ZAMLARININ ÜZERİNE ZAM YAPILMIŞ OLDU’

Fatih Erbakan, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile ilgili, “Açıkça ifade etmek isterim ki, hükümet bizi şaşırttı. Bugüne kadar yaptıkları uygulamalar, verdikleri maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu. Bu oranda bir asgari ücret artışını beklemiyorduk. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi olarak taban teşkilatlanmasına çok önem veriyoruz. Teşkilat modeline uygun Milli Görüş’ün teşkilatlanma için çok ciddi gayret gösteriyoruz. Türkiye’deki 200 bine yakın seçmen sandığında en azından irer tane baş müşahidimizin belirlenmesi ve böylece 200 bin kişilik baş müşahitler ordumuzun oluşturulması için 1 seneden beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugüne kadar 50 bine yakın baş müşahidimiz belirlendi. Bunu en kısa zamanda 200 bine çıkarmak ve her sandıkta bir tane baş müşahidimizin görevli hale gelmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir
Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir
"Vatandaşa zarar veren fiyatlandırmaya müsaade etmeyiz"
"Vatandaşa zarar veren fiyatlandırmaya müsaade etmeyiz"
Meral Akşener: Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar
Meral Akşener: Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans