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Fatih Erbakan: Üretimi model alan ekonomik sistem uygulayacağız

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:17
Fatih Erbakan: Üretimi model alan ekonomik sistem uygulayacağız

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Biz yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olmuş bir hareketin mensuplarıyız. Yeniden Refah Partisi iktidara geldiğinde üretim ve istihdamı model alan bir ekonomik sistem uygulayacağız. Tüm kamu çalışanları ve emeklilere yüzde 150 oranında zam yapılacaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Konya 2’nci Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Bartın'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. 6 muhalefet partisinin liderlerinin yaptığı toplantıları eleştiren Erbakan, "6’lı masanın bir de masanın altında gizlenmiş gizli ortağı HDP var. Bu 7 tane parti bunların yaptığı 37 toplantıdan şu ülkenin, şu milletin hayrına bir tane somut proje çıktı mı. Şu ekonomik krizden kurtulmak için bir tane kaynak paketi ortaya koyabildiler mi? 'Biz parayı, kaynağı şuradan bulabileceğiz' dediler mi? 6 aydır altın günü gibi toplanıp dağılıyorlar. Daha Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyamadılar” diye konuştu.
 

‘BU HAREKETİ YENİDEN İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ’

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Millî Görüş’ü savunduklarını kaydederek, “Biz yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olmuş bir hareketin mensuplarıyız. Biz aynen Erbakan hocamız gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenabı Allah'tır inancına sahibiz. Erbakan hocamız 1969 yılında başlattığı bu hareketi, yolu Amerika'ya düşmeden iktidara getirdi. Amerika'nın yanından dahi geçmeden iktidara taşındık. Kendi ifadesiyle tırnaklarımızla sökerek aldık. 2’nci 40 yılda yine Amerika'ya yolumuz düşmeden sırtımızı milletimize yaslayarak ve Cenabı Allah'ın izniyle, yardımıyla bu hareketi yeniden iktidara taşıyacağız inşallah. Yeniden Refah Partisi iktidara geldiğinde üretim ve istihdamı model alan bir ekonomik sistem uygulayacağız. Tüm kamu çalışanları ve emeklilere yüzde 150 oranında zam yapılacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde, mevcut il başkanı Adnan Acar yeniden bu göreve getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanEkonomik Sistem
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