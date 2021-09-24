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Fatih Erbakan’dan ‘bebeklere yanlış aşı’ açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2021 Cuma 14:23
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Fatih Erbakan’dan ‘bebeklere yanlış aşı’ açıklaması

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bebeklere yanlış aşılar yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin, “Bizim bu vahim olay ve bu apaçık suç itirafı karşısında dün hemen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla açıklamada bulunduk. Yetkilileri göreve çağırdık. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da öğrendik, memnun olduk. Bu soruşturmanın en titiz şekilde yürütülmesi ve mutlaka sorumlularından hesap sorulması gereklidir” dedi.


 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, yurt sorunu ve yüksek kiralar nedeniyle sıkıntı yaşayan üniversite öğrencileri ile ilgili, “Yurt sorunundan kaynaklı özellikle büyükşehirlerimizde öğrencilerimizin kiralık ev tutmak durumunda kaldıklarında karşılaştıkları çok yüksek kira fiyatları gerçekten de gençlerimizden kendi teşkilatımızın içerisindeki gençlerimizden de birebir duyduğumuz ciddi bir problemdir. 8 milyonu aşan üniversite, yüksek lisans, ön lisans, doktora ve lisans öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara baktığınızda kapasitenin yaklaşık 720 bin yatak olduğunu görüyorsunuz. Özel yurtlara baktığınız zaman yaklaşık 4 bin 300 özel yurt ve toplam yatak kapasitesinin de bunların da 420 bin civarında olduğu gözüküyor. 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi yurtlarda. Yurt ihtiyacının çok yüksek düzeyde olduğu mevcut yatak kapasitesinin gerekenin ihtiyacı karşılamanın çok uzağında olduğu açık bir şekilde ortadadır” diye konuştu.


 

‘HESAP SORULMASI GEREKLİDİR’


 

Fatih Erbakan, bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili de, şunları kaydetti:


 

“Böyle bir olay herhangi başka bir ülkede olsa Sağlık Bakanı hemen o an istifa eder. Bebeğe, çocuğa annesinin, babasının haberi olmadan herhangi bir yiyeceği veremezsiniz. Böyle bir şey nasıl yapılabilir, böyle bir yanlışlık nasıl olabilir. Bu apaçık bir suç itirafıdır. Mutlaka soruşturulması gerekir. Sonuna kadar titizlikle, ciddiyetle gidilmesi gerekir. Bunun sorumlularından hesap sorulması gerekir. Bizim çocuklarımız, bebeklerimiz küresel güçlerin, çok uluslu şirketlerin deney için kullanacakları kobay değildir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Söylenen konunun ahlaki yanının, hukuki mahsurunun yanında bir de bilimsel tarafı da var. Profesörlük unvanına sahip bir insan ‘yanlışlıkla hastanede birkaç tane çocuğa, bebeğe yaptık, test ettik sorun çıkarmıyor’ diyebilmesi; bunun faz aşamasından geçerek test edilmesi, onaylanması, yan etkilerinin raporlanması, sonuçlarının gözlenmesi en az 5-6 senelik test süreci varken, hastanede ‘yanlışlıkla’ ‘birkaç çocuğa, bebeğe yaptık sorun olmuyor, sizde güvenle yaptırabilirsiniz’. Bizim en başından beri söylediğimiz bu işin sonu çocukları aşılamaya gidecek. Böyle bir felakete tedbir alınması, ‘dur’ denilmesi gereklidir. Bizim bu vahim olay ve bu apaçık suç itirafı karşısında dün hemen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla açıklamada bulunduk. Yetkilileri göreve çağırdık. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da öğrendik, memnun olduk. Bu soruşturmanın en titiz şekilde yürütülmesi ve mutlaka sorumlularından hesap sorulması gereklidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanBebeklerYanlış Aşı
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