Fatih Erbakan’dan Sultan Abdülhamid Han açıklaması

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultan Abdülhamid Han tartışması ile ilgili, “Dünya kamuoyu tarafından tüm zamanların en büyük siyasi dehası kabul edilen Sultan Abdülhamid’in, ‘istibdatçı’ olduğunu iddia edenleri hayatını objektif kaynaklardan okumaya davet ediyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Sultan Abdülhamid tartışmalarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

BİLİM VE FEN HAREKETLERİNİN YURDUMUZDA GELİŞMESİNE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR

Abdülhamid Han’ın, Osmanlı’nın son döneminde kalkınma hareketinin öncüsü olduğunu belirten Erbakan, “Geçtiğimiz günlerde bazı siyasiler, Sultan Abdülhamid Han aleyhinde birtakım sözler sarf ettiler. Sultan 2’nci Abdülhamid Han Mekteb-i Mülkiye, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Kız Öğretmen Okulu, Yüksek Mühendislik Fakültesi gibi ilim yuvalarını kurarak bilim ve fen hareketlerinin yurdumuzda gelişmesine öncülük etmiştir. Ayrıca Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele maksadıyla aşı ve serum üreten Bakteriyolojihane gibi millet hayrına çok önemli kurumları açmış, bir yandan da ciddi şekilde uyguladığı tasarruf tedbirleriyle Osmanlı Devleti’nin borcunu yarı yarıya azaltmıştır. Vatan ve millet sevdalısı Sultan Abdülhamid’i her zaman hayırla ve hürmetle yad edeceğiz. Dünya kamuoyu tarafından tüm zamanların en büyük siyasi dehası kabul edilen Sultan Abdülhamid’in, ‘istibdatçı’ olduğunu iddia edenleri hayatını objektif kaynaklardan okumaya davet ediyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ı Siyonizm’e karşı en etkili mücadeleyi gerçekleştirmiş, vatan ve millet sevdalısı milletin evlatlarını kendi evlatlarından ayırmayacak kadar seven bir padişah olarak her zaman hürmet, muhabbet ve hayır dua ile anacağız” ifadelerini kullandı.