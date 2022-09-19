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Fuat Oktay: Pelosi'nin açıklamaları asla kabul edilemez

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:12
Fuat Oktay: Pelosi'nin açıklamaları asla kabul edilemez

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez" dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

 "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez. Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir. Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum. 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan ana vatan topraklarını azat etmek için cansiparane bir mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayPelosi
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