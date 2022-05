Fuat Oktay: Rum- Yunan ikilisinin şovlarıyla harcanacak vakit yok

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ABD Kongresi'ne hitabında yaşananlara ilişkin, "Kıbrıs'ta 2 devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanı'nı ayakta alkışlıyorlar. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Rum- Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Congressium'da gerçekleştirilen '4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuarda yenilenebilir enerji, tarım teknolojileri, medikal ve haberleşme teknolojileri gibi pek çok alanda tasarım ve ürünlerin yer aldığını belirten Oktay, "Fuarın temasında yer alan 'Gelecek için teknolojiler' mottosunu sahiplenecek, üzerinde kafa yoracak ve katma değer oluşturacak tüm paydaşlar burada. Alanda ilham veren bir inovasyon (yenileşim) sinerjisi hakim. Bu sinerjiye, ailecek TEKNOFEST'e koşarak milli teknoloji coşkusunu paylaşan milletimizden aşinayız. Bu motivasyonu, pek çok fedakarlıkla bilim turnuvalarına öğrencilerini hazırlayan öğretmenlerimizden, gece gündüz demeden çalışarak milli teknoloji hamlemize güç katan mühendislerimizden tanıyoruz. SİHA'larımız göklerde uçtukça gururlanan, Milli otomobilimiz TOGG için gün sayan, Turkovac aşımızı ürettiğimizde tüm toplum olarak mutlu olan, TÜRKSAT 5B uydumuzun fırlatıldığı gece uyumayan bizler değil miyiz? Ne mutlu 85 milyona sevinç olan projelerde alın teri ve akıl teri olanlara" diye konuştu.



'919 ÜRÜN VE TEKNOLOJİNİN ÜLKEMİZDE ÜRETİLMESİNE İMKAN SAĞLAYACAĞIZ'



Yerli otomobilin yıl sonunda seri üretim bandından inmiş olacağını söyleyen Oktay, "TOGG başta olmak üzere, ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj alt yapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. 81 ilimizin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yeni çağrılara çıktı. Değerlendirme süreçleri devam ediyor. Böylece 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan sağlayacağız. İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile fonlara aktaracağımız 400 milyon liralık desteğin kaldıraç etkisi 1,5 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğü oluşturacak" dedi.



'DERTLERİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ AĞAÇ DEĞİL'



Oktay, katma değerli üretim ve inovasyon konusunda önlerine sürekli yeni hedefler koyduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Somut ilerleme sağlamadan da yastığa başımızı rahat koymuyoruz. Biz, 'uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 unicorn hedefi' diyoruz. Muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Bunların hezeyanlarıyla vakit harcasaydık bugün Akıncı, Atak, Anka, semalarda olabilir miydi? Birilerinin kurusıkı söylemlerine, balon gündemlerine kulak assaydık tekno girişimcilik ekosistemi bu kadar gelişebilir miydi? 6 unicornumuz var bugün. Bunların karamsarlığına, istemezük zihniyetine uysaydık, 5,1 milyar adet ağaçlandırma ile dünya birincisi olabilir miydik? Atatürk Havalimanı yeni bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak, diye yaygara kopartıyorlar. Yani bu defa da 'niye ağaç dikip yeşil koridor oluşturuyorsunuz' diye 'istemezük' diyorlar. Dertleri her zaman olduğu gibi ağaç değil. Her zamanki tek taraflı hezeyanları. Daha yeni, Beşiktaş'ta 100'den fazla asırlık çınarı acımadan kesip atan bunlar değil mi? Hani sizin genel başkanınız, Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanı kültür projesi yapmayı önermemiş miydi? İki yanlış bir doğru etmiyor. Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbulumuza kazandıracağız."



'İBRET VERİCİ DURUMDUR'



Fuat Oktay, hem iç politikada hem de dış politikada inandıkları değerleri savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Kıbrıs'ta 2 devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanı'nı ayakta alkışlıyorlar. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Rum- Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok. Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ege'de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarına, ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD'yi sağduyuya davet ediyorum. Rusya- Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde herkes ne için ayağa kalkıp neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını 2 kere düşünmelidir" dedi.