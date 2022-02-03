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Fuat Oktay: Milletimiz adına ancak Türk Yargısı karar verebilir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, "Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Şubat 2022 Perşembe 09:07
Fuat Oktay: Milletimiz adına ancak Türk Yargısı karar verebilir

Fuat Oktay, AK Bakanlar Komitesi'nin oy çokluğu ile Osman Kavala davasının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sevk edilmesine yönelik kararına ilişkin açıklama yaptı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir. Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir. Siyasilerden oluşan Komite'nin asla bir yargı makamı olmadığını kendilerine hatırlatmak isteriz" ifadelerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktayAvrupa KonseyiOsman Kavala
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