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GAZİANTEP BÜYÜK BİRLİK PARTSİNDE MEHMET TAŞ VE SEFER ÇOBAN KOLLARI SIVADI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:09
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GAZİANTEP BÜYÜK BİRLİK PARTSİNDE MEHMET TAŞ VE SEFER ÇOBAN KOLLARI SIVADI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Halkın sevgisi ve güvenine kazanan iki güçlü siyaset adamı, Gaziantep de mahalle temsilcilerini atamaya başladılar. Önümüzdeki seçimde Gaziantep de farklı bir Büyük Birlik Partisi büyümesini izleyeceğimizin bunu da sandığa yansıyacağının sinyalini vermeye başladılar.

Birçok alanda iki ismi oldukça sıkça görüyoruz, muhteşem ikili olarak adlandırılan ve kimi kısmen baba oğul diye nitelendirdikleri Mehmet Taş ve Sefer ÇOBAN verdikleri demeçte şunları dile getirdiler.

Gaziantep de Büyük Birlik Partisini Türkiye Genelinde 1nci il yapmak için tüm göçümümüzle gece gündüz demeden çalışmalara bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Bir ay içinde Şahinbey’de temsilcimiz olmayan bir mahallemiz kalmayacaktır.  Özverili kadro sevecen kadromuzla her gecen gün büyüyecek ve bu secimde Büyük Birlik Partisini en yüksek seviyede olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Halkımız takdir buyurduğu gibi. Muhteşem ikili görev başında Mehmet Taş, Sefer ÇOBAN.

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GAZİANTEP BÜYÜK BİRLİK PARTSİNDE MEHMET TAŞ VE SEFER ÇOBAN KOLLARI SIVADI
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