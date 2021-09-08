'Gençlerimizin içindeki bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz'

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Yarışların bugün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar izledi. Bakan Varank, yarışmacı öğrencilerle bir süre sohbet edip, tasarladıkları roketleri inceledi.

'GENÇLERİN ÇABALARINI ÖNEMSİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Biz, TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Türkiye’nin farklı illerinde farklı kategorilerde yarışmalarla, gençlerimizin içindeki teknoloji ateşini, bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de o yarışmalardan en eğlencelilerinden, en heyecanlılarından biri olan roket yarışları için tekrar Aksaray’dayız. Roket yarışmalarının 4'üncü senesi. Daha önce Türkiye’de böyle bir yarışma düzenlenmiyordu. Artık liselerden başlayarak, ülkemizde gençler takımlarını kurup bu yarışmalara katılmaya başladılar. Bugün burada, yarın atış yapacak öğrencilerimizi ziyaret ettik. Yarın yüksek irtifa atışları olacak. Yani buradaki gençlerimiz kendi tasarlayıp, geliştirip ürettikleri roketlerini, buradaki gençlerimiz 6 kilometre irtifaya ulaştırmaya çalışacaklar. Tabi, biz artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye’de eylül ayı 'Teknoloji Ayı' diyoruz. İnşallah 21-26 Eylül tarihleri arasında hem TEKNOFEST'in son gösterilerinin olacağı İstanbul’daki büyük organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz hem de bu tür teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz.''

Yarışlara katılan gençlerin geleceğin bilim insanı olacağına inandığını ifade eden Bakan Varank, ''Biz gençlerimizin içerisindeki coşkuyu, heyecanı, takımlar kurarak bu işlere emek vermesini gerçekten önemsiyoruz. Onların heyecanı bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Biz biliyoruz ki, bu yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte Türkiye’nin en önemli roketçileri olacak, uzay alanında çalışan en önemli bilim insanları ve mühendisleri olacak. Biz bu ışığı görebiliyoruz. Gençlerimizin de o azme sahip olduğunu zaten kendilerinden dinliyoruz” diye konuştu.