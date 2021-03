"Gergerlioğlu kararı geldikten sonra usulüne uygun işlem yapılacak"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın milletvekilleri ve TBMM'de çeşitli görevlerde bulunan kadın personelle kahvaltıda bir araya geldi. Şentop, Samsun'da İbrahim Zarap'ın, eski eşi E.M.'ye şiddet uygulaması olayını hatırlatarak, "TBMM'de 8 Mart dolayısıyla her yıl bu tür toplantıların tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kadınlarla ilgili sorunların, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere; daha bir dikkatle daha yoğun konuşulan bir gün olmalı. İnsanlıktan nasibi olmayan bir şahsın eski eşine çocuğunun gözü önünde, uygulamış olduğu 'darp' diye ifade edilen muamele milletçe hepimizi üzdü. Bu konuda hukuken gereken elbette yapılacaktır. Ancak benzer olayların meydana bir daha gelmemesi için başta hukuk alanında, kültürel anlamda ayrıca toplumsal duyarlılık anlamında yapılacak birçok şeyin olduğunu dünkü olay bize gösterdi. Günlük siyasetin getirisi götürüsü çerçevesinde olmamak üzere hep beraber, 83 milyon birlikte bu konularda çözüm odaklı sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımla hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



'GERGERLİOĞLU'NUN YARGI KARARI GELMEDİ'



Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanması ile ilgili, "Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Bunun ulaşması için mahkemeden usulüne uygun olarak gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir değerlendirme yapılacaktır. Geldikten sonra usulüne uygun Meclis’te işlem yapılacak" dedi.



'AYM SÜRECİNİN DOĞRUDAN ETKİSİ YOK'



Şentop, Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvurunun beklenip beklenmeyeceğine ilişkin, "Malumunuz Anayasa'da 'kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği düşer' diyor. AYM süreci hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Bu tartışmaları daha önce de yaşadık. AYM’deki bireysel başvurunun doğrudan bir etkisi, kesin hükmü yok. Nitekim AYM, iki karar verdi. İkinci kararda daha vurgulu bir şekilde yerel mahkemeden kesin hükmün ortadan kaldırılmasını istiyor. Kesin hükmü kaldırma yetkisi AYM’de olsa bunu İstanbul'daki 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden istemez. Yapılması gerekenler listesinde 4 hususta adım atılması gerektiği yazılmış. Birisi de 'kesin hükmün kaldırılması' diyor. Demek ki AYM bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi adli yargı içerisinde mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasaya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok" ifadelerini kullandı.



'YETKİ KARMA KOMİSYONDA'



Şentop, HDP'li milletvekillerinin fezlekelerine ilişkin soru üzerine de "Karma komisyondaki fezlekeler yeni gitmedi, uzun zamandır var, her dönem olmuştur. Bu dönem biraz sayıca fazla; hem de içerdikleri, suç ithamları, kategoriler bakımından da biraz üzüntü verici bir tablo var. Ama bu konuda bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda benim bir yetkim yok. Yetki karma komisyonda" değerlendirmesinde bulundu.



'TÜRKİYE'NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VAR'



Yeni Anayasa çalışmalarının sorulması üzerine Şentop, "Bütün partilerin yeni anayasanın yapılmasına yönelik samimi yaklaşımları, irade beyanları olsun diye bekliyorum. Buna gerek var bence. Tabii her zaman Anayasa tartışmasının içinde 'Parlamenter sisteme dönülmelidir' diyen bazı siyasi partiler var. Parlamenter sisteme dönmek yani bir hükûmet sistemi değişikliği ancak bir Anayasa değişikliğiyle olabilir. Dolayısıyla hükûmet sistemi tartışmaları adı konulmasa da bir Anayasa tartışmasıdır. Anayasa tartışmasının bir bütünlükçü yaklaşımla yeni Anayasa üzerinden yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyaç var. Nitekim tartışmalar da bölüm bölüm Anayasa üzerinden süren tartışmalar da bunu gösteriyor. Ben Meclis’te bu konuda samimi bir kararlılık olursa Türkiye’nin yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum. Bunun yöntemleri var" diye konuştu.



'KARARLILIK VE BİLİNÇLENME LAZIM'



Şentop, kadına yönelik şiddet konusunda tartışılan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin soruya da "Hukuk kuralları ile ilgili uluslararası sözleşmeler de dahil, yapılan kanuni düzenlemeler de dahil, bazı olayları bütünüyle ortadan kaldırıcı engelleyici bir güç, bir imkan içermiyor. Hukuk kuralları doğru uygulandığı takdirde onunla beraber, toplumsal kültürel desteklerle beraber ancak etkili bir sonuç ortala çıkartabiliyor. Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde ufak tefek belki bazı birkaç adım daha atılabilir; ama kadına karşı şiddeti engelleyebilecek bir hukuki zemin oluşturuyor teorik olarak. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de ayrıca toplumsal bilinçlenme önemli, bu konuda kararlılık ve bilinç lazım. Mevcut kuralların uygulanması çok daha etkili; bu konuda kararlılık ve bilinçlenme lazım" dedi.