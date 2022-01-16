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Gültekin Uysal: HDP, terörle bağını sonuna kadar kesmeli

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Siyasi partiler, terör örgütlerinin insan devşireceği yer değildir. Eğer demokratik rejim içerisinde bir meşruiyet sahası arıyorsa, HDP terör ile bağını sonuna kadar kesmeli" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2022 Pazar 17:43
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Gültekin Uysal: HDP, terörle bağını sonuna kadar kesmeli

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki kongrede, partililere seslenen Uysal, HDP'nin terör örgütüyle bağlantısını kesmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi partilerin terör örgütlerinin insan devşireceği yer olmadığını kaydeden Uysal "Geçen yıl 6 Ocak'ta Diyarbakır'a gittik, Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Kendi çocuklarının HDP teşkilatları ile dağa çıkarıldığını söyleyen analara babalara ses vermeye çalıştık. HDP, terörle bağını sonuna kadar kesmeli. Eğer demokratik rejim içerisinde bir meşruiyet sahası arıyorsa. Teröristlerle bağı olanlar da ister TBMM'de ister başka alanda, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri de gereğini yapmalı. Demokrat Parti olarak tavrımız çok net. Dün de netti, bugün de net. Konjonktürel birtakım gelişmeler üzerinden bir tavır geliştiriyor falan değiliz. Türkiye'de tüm siyasi partiler, aydınlar, sol liberal aydınlar. Neredeyse demokratlığın turnusol testliğini PKK severliğe getirmiş birtakım aydın kitlesi var. Onlar da bu ülkenin demokrasisini zehirleyen en büyük unsur; PKK'nın varlığıdır. Siyasetle terörün arasına, aydınından siyasetçisine herkes kalın bir sınır çekecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gültekin UysalDemokrat Parti
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