Halil Bingöl Ankara'da Deva Partisi Yönetiminde görev aldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ankara ilinde Avukatlık yapan Şanlıurfa Birecik’ li genç ve hayırsever girişimci, Şanlıurfalıların ve Gazianteplilerin Ankara’da sık sık ziyaret ettiği, sevilen, sayılan, misafirperver, vatandaşı için sürekli kapısı açık olan, vatansever, Başarılı Avukat İbrahim Halil Bingöl’ün Başkent Ankara’da Deva Partisi İl Yönetimi Disiplin Kurulu Üyesi olması Şanlıurfa, Gaziantep ve Ankara ilinde sevenleri tarafından sevinçle karşılandı.

Ankara Barosu siciline kayıtlı olan Avukat İbrahim Halil Bingöl, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Deva Partisi Ankara İl Yönetimi Disiplin Kurulu Üyesi olması ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Bingöl, öncelikle siyasete girmemin yegâne sebebi olan, Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve Deva Partisi Ankara İl Disiplin Kurulu Üyeliğini tarafıma tevdi eden İl Başkanımız Ali Güven ` e ve tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadar halkımızın tüm kesimlerini nasıl kucakladıysam şimdi de Deva Partisi çatısı altında aynı özveri ile daha fazla çalışarak halkımızın hizmetkarı olarak yönetimimizle birlikte durmadan, yorulmadan çalışacağız.

Bingöl, açıklamasının devamında

Türkiye’de ekonominin durumu içler acısıdır. Vatandaşlarımız evlerine ekmek götürmekte zorlanmaktadır. Adalet sistemimiz keza aynı şekilde işlemez olmuştur. Gençlerimiz düşüncelerini dile getirmekten çekinir haldedir.

Artık Türkiye için yeni sözler söylemenin vaktidir.

Susmanın değil konuşmanın vaktidir.

Adaletsizliğe, haksızlığa karşı durmanın vaktidir.

Bizler Deva Partisi olarak Genel Başkanımız Ali BABACAN önderliğinde Türkiye’ye DEVA olmak için varız ve bunun için gece gündüz çalışacağız, dedi.

Türkiye Hazır, Ankara DEVA’ ya, DEVA da Ankara’ya hazır.