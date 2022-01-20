Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,045.82
ALTIN
794.44
DOLAR
13.44
STERLİN
18.33
EURO
15.27
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kampüs içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Kampüs içerisindeki ticari alanlar...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...

HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2022 Perşembe 14:09
0 Okunma
HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da

ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan 2 dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Karma Komisyon, 2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele alacak.

Komisyon Başkanı Bozdağ, HDP'li Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini belirterek, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir. Müzakereleri, Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz" dedi.

Dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin gizlilik esasına riayet edilerek yapıldığını belirten Bozdağ, fezlekeleri okutacağını ve dokunulmazlık dosyası üzerinde müzakerelerin yapılacağını kaydetti. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Anayasa Ve Adalet KomisyonuHDP Diyarbakır Milletvekili Semra GüzelFezleke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Algı operasyonu yapıyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Algı operasyonu yapıyor
Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz
Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz
'Biz, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz'
'Biz, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans