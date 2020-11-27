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HÜSEYİN ÇAKMAK GELECEK PARTİSİNE KATILDI

Güvenir Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş Adamı Hüseyin Çakmak, Gelecek partisine katıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Kasım 2020 Cuma 10:27
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HÜSEYİN ÇAKMAK GELECEK PARTİSİNE KATILDI

HABER: DİNÇER KARACALAR


Gelecek Partisi Birecik İlçe Başkanı Genç Girişimci İş Adamı Ahmet Aslan ve Gelecek Partisi Birecik İlçe Kadın Kolları Başkanı Hayriye Şensözlüer, Partiye Katılım Sağlayan Genç Girişimci İş Adamı Hüseyin Çakmak `a ilçe Binasında rozet takarak hayırlı olsun diledi.

  

Daha sonra Gazetecilere Açıklama yapan Başkan Aslan, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu liderliğinde her gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bugün ise ilçe binamıza gelerek partimize katılım sağlayarak güç veren Güvenir Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Güvenir Mahallesi Eski Muhtarı Genç Girişimci İş Adamı Sayın Hüseyin Çakmak `ın partimize katılması Birecik ilçemizde bizlere güç katmıştır.
Ayrıca 28 Kasım Günü Birecik ilçemizde Gelecek Partisi Birecik ilçesi 1.olağan kongresi yapacağız. İlçemiz için, ilimiz için ve ülkemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun ilçe kongremize herkesi bekliyoruz. Dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 27.11.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
Güvenir LojistikYönetim KuruluGenç Iş AdamıGelecek Partisi
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