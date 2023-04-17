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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye üretim, istihdam ve ihracat merkezi olacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye üretim, istihdam ve ihracat merkezi olacak. Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar, Allah'ın izniyle." dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 08:52
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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye üretim, istihdam ve ihracat merkezi olacak
İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskiden Amerikan büyükelçileri laf söylediği zaman herkes hizaya girerdi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde Amerikan Büyükelçiliği'ni değil, Amerikan Başkanı'nı kimse sallamıyor. Allah'a çok şükürler olsun." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Soylu, partisinin Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, her seçimin kıymetli olduğunu belirterek, seçimin ülkede yaşayan herkesin kimliğine, kişiliğine, rengine, diline bakmadan herkesin istediği yere gidebilmesini, kıyafetine bakmadan herkesin devlette ve özelde çalışabilmesini temin etmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çok büyük imtihanlardan geçtiğini dile getiren Soylu, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni, dindar, laik deyip ayırdılar. Yıllarca bizi terörle imtihan ettiler, sınadılar. Evlatlarımızı ellerimizden aldılar. Bütün bunların yanı sıra yukarıdan aşağıya hep bize buyruklarla baktılar. Kimi sevmişsek bu ülkede hangi başbakanı, hangi cumhurbaşkanını sevmişsek ona iftira ettiler, hakaret ettiler. Yapmadıkları kalmadı. Eskiden Amerikan büyükelçileri laf söylediği zaman herkes hizaya girerdi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde Amerikan Büyükelçiliği'ni değil, Amerikan Başkanı'nı kimse sallamıyor. Allah'a çok şükürler olsun." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri için israf dediğini aktaran Soylu, Amerika pandemi döneminde yaşlılarını ölüme terk ederken Türkiye'nin, 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti verdiğini anlattı.

"Türkiye üretim, istihdam ve ihracat merkezi olacak"

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, PYD'yi terör örgütü olarak görmediği için Irak ve Suriye'ye asker göndermeye karşı çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye gurur duyacağı yerli ve milli arabası Togg'u verdiğini kaydeden Soylu, "Gazına basıyorsun gidiyor. Aynen Türkiye'nin de gazına basacak Tayyip Erdoğan, Türkiye de öyle gidecek. Türkiye üretim, istihdam ve ihracat merkezi olacak. Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar, Allah'ın izniyle." dedi.

Soylu, 6 yıl önce Gabar Dağı'na gittiğinde teröristlerin oradaki mağaralarda yuvalandığını, şimdi ise oralarda ay yıldızlı bayrağın dalgalandığını ve yanında yapılan camiden 5 vakit ezan okunduğunu ifade etti.

HDP'nin Diyarbakır Anneleri'nden korktuğuna dikkati çeken Soylu, HDP'nin seçime ismiyle giremediğini vurguladı.

Soylu, HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin adaletten yana olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, şimdi 'Irak'tan ve Suriye'den askerimizi geri çekeceğiz. Kayyumları yeniden yerine getireceğiz' diyor. Ne yapacak? Terör örgütüne lojistik sağlayacak. Sadece PKK'lıları geri getirmeyecek. Aynı zamanda 15 Temmuz Darbesi'ni yapan FETÖ'cülükten içeride olanları dışarı çıkaracak. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, senin gibiler bu memlekete çok geldi. Şu anda isimlerini kimse anmıyor. 14 Mayıs akşamı da ismi anılmayanların arasına bu millet seni gönderecek."

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindeki milletvekili adayları dua okudu. Soylu ile adaylar kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SoyluBakanIstihdam
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