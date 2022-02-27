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İletişim Başkanı Altun: Savaşın mevcut sonuçlarını önlemeye çalışacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekata ilişkin "Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Şubat 2022 Pazar 15:06
İletişim Başkanı Altun: Savaşın mevcut sonuçlarını önlemeye çalışacağız

ANKARA

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgelerinde bir savaşa daha tanıklık ettiklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi" dedi.

'HAKİKATİN YANINDA OLACAĞIZ'

Diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduklarını kaydeden Altun, "Ancak savaş şu anda bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmaması, tıpkı Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun olmuştur. Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında, kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

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İletişim Başkanı Altun: Savaşın Mevcut Sonuçlarını önlemeye çalışacağız
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