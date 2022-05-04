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İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:11
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok

TRABZON - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyareti için geldiği memleketi Trabzon’da, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi elbette ki benim gündemimde yok ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Doğu Karadeniz’deki bayram ziyareti kapsamında Trabzon’da bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi elbette ki benim gündemimde yok ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var. Bu değişime hepimizin ihtiyacı var. Örneğin, en başta sorun yaşayan kişi benim. Ben burada 150 maddelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engellendiği, sıkıntı veya zulüm çektiği problemler diye sıralasam 150 yetmez. Bir 150 daha yazarım. Türkiye’deki değişime bu ülkedeki kamu yöneticilerinin ihtiyacı var. Bu ülkenin belediye başkanlarının ihtiyacı var. Samimiyetle söylüyorum ki, AK Parti'li belediye başkanlarının da ihtiyacı var. Çünkü sözünü söyleyemeyen, sesini çıkaramayan, bir konuda beyanda bulunamayan belediye başkanı AK Parti’li olsa ne olur, olmasa ne olur” yanıtını verdi. 

'PARTİMİZDE GENEL BAŞKANLIK YARIŞI YOK'

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir yarış halinde olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: 

"Ben meseleye süreç olarak bakıyorum ve sürecin değişimle taçlanması gerektiğine inanıyorum. Bizim partimizde genel başkanlık yarışı yok. Ne haddimize, böyle bir şey olabilir mi. Benim partimin genel başkanı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisinin genel başkanlığı çok asil bir makamdır ama biz genel başkandan izin alarak konuşmak, genel başkana şunu söyleyebilir miyim demek gibi bir şey yok. Bunu sormanızı doğru buluyorum, çünkü şu an Türkiye’yi yöneten iktidar böyle hareket ediyor. İnsanlara ne konuşması gerektiğinin metnini verdiğini düşünüyorum. Özgür iradeleriyle konuşma kültürünün ne yazık ki iktidar partisinde olmadığını düşünüyorum ama bizde öyle bir şey yok. Bugün bizim gündemimizde ne cumhurbaşkanlığı meselesi, ne başka bir mesele, ne de kıymetli mevkidaşım, değerli yol arkadaşım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la bir yarış söz konusu. Elbette bir hizmet yarışı vardır, bu da güzel bir yarıştır."

İmamoğlu, daha sonra kent merkezinde bulunan Atatürk Alanı’nda halka buluşup bayramlaştı. Otobüs üzerinden kalabalığa konuşma yapan İmamoğlu, Trabzonspor’un şampiyonluğuyla çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluCumhurbaşkanlığı
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