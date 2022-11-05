Ä°nce: ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi 6'lÄ± masaya da inanmÄ±yorum

Mersin'e gelen Memleket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ä°nce, Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°nce, MYK'nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â TÃ¼m parti liderleri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ± televizyon Ã¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸmaya davet eden Ä°nce, "SalÄ±dan salÄ±ya bir biriyle kavga eden bir muhalefet var. Ben diyorum ki 'Hepiniz Ã§Ä±kÄ±n karÅŸÄ±ma'. Kavga etmeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±yorum sizi. AÄŸÄ±z dalaÅŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rmÄ±yorum. Enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± konuÅŸmaya davet ediyorum, tarÄ±mÄ± konuÅŸmaya davet ediyorum, geleceÄŸi konuÅŸmaya davet ediyorum. BÃ¼tÃ¼n siyasi parti baÅŸkanlarÄ±nÄ± ve gÃ¶nlÃ¼nden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak geÃ§enleri davet ediyorum. Susmakla olmaz. Memleket sorunlarÄ± var, tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Kim cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorsa memleketin tÃ¼m sorunlarÄ±nÄ± milletimizin huzurunda televizyona Ã§Ä±kalÄ±m, konuÅŸalÄ±m" dedi.

'BÄ°R ARAYA GELÄ°NCE MEMLEKETÂ MESELELERÄ°NÄ° KONUÅžMUYORLAR'

Siyasi partilerin oluÅŸturduÄŸu 6'lÄ± masayla da ilgili deÄŸerlendirmeÂ yapan Ä°nce, "Ben oradan milletin lehine bir iÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorum, ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi. Sizden de rica ediyorum, 'Muharrem Ä°nce, 6'lÄ± masaya inanmÄ±yorum' dedi, diye baÅŸlÄ±k atmayÄ±n. ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi 6'lÄ± masaya da inanmÄ±yorum. Neden inanmÄ±yorum? ErdoÄŸan yorgun, ErdoÄŸan ortak akÄ±ldan uzak, ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±nÄ± yalakalar sarmÄ±ÅŸ. Ona hayÄ±r gelmez. 6'lÄ± masada kÄ±sÄ±r gÃ¼nÃ¼ mÃ¼, altÄ±n gÃ¼nÃ¼ mÃ¼ yapÄ±yorlar?Â Birbirlerine mesajlarÄ± grup baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan medya Ã¼zerinden veriyorlar. Bir araya gelince demek ki memleketin meselelerini konuÅŸmuyorlar. Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi'nde anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar, Libya tezkeresinde anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar, terÃ¶rle mÃ¼cadelede anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nda anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar. Hangi konuda anlaÅŸacak bunlar?Â 6'lÄ± masaya gelmek gibi bir niyetimiz, talebimiz yok. ZamanÄ± geldiÄŸinde gerekli ittifaklar kurulur. Ã–nce seÃ§meni konuÅŸalÄ±m. 60 milyon seÃ§meni bir tarayalÄ±m. Ortak Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m bu konuda. 200 bin sandÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±z, onu konuÅŸalÄ±m sonra cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± kim istiyorsanÄ±z onu yapÄ±n. Talebim budur" diye konuÅŸtu.Â

Muharrem Ä°nce, daha sonraÂ Mezitli ve YeniÅŸehir ilÃ§elerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, halkla selamlaÅŸtÄ±.Â