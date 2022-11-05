Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 21
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLÄ°N
21,26
EURO
18,52
Yalova Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Yalova Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel...
KoÃ§ Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KoÃ§ Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi...
Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ² arsa satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ²...
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi

Ä°nce: ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi 6'lÄ± masaya da inanmÄ±yorum

MEMLEKET Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Muharrem Ä°nce,Â "6'lÄ± masaya hayÄ±rlÄ± olsun. Ben oradan milletin lehine bir iÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorum. ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi 6'lÄ± masaya da inanmÄ±yorum" dedi.Â 

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 17:41
Ä°nce: ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi 6'lÄ± masaya da inanmÄ±yorum

Mersin'e gelen Memleket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ä°nce, Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°nce, MYK'nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â TÃ¼m parti liderleri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ± televizyon Ã¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸmaya davet eden Ä°nce, "SalÄ±dan salÄ±ya bir biriyle kavga eden bir muhalefet var. Ben diyorum ki 'Hepiniz Ã§Ä±kÄ±n karÅŸÄ±ma'. Kavga etmeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±yorum sizi. AÄŸÄ±z dalaÅŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rmÄ±yorum. Enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± konuÅŸmaya davet ediyorum, tarÄ±mÄ± konuÅŸmaya davet ediyorum, geleceÄŸi konuÅŸmaya davet ediyorum. BÃ¼tÃ¼n siyasi parti baÅŸkanlarÄ±nÄ± ve gÃ¶nlÃ¼nden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak geÃ§enleri davet ediyorum. Susmakla olmaz. Memleket sorunlarÄ± var, tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Kim cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorsa memleketin tÃ¼m sorunlarÄ±nÄ± milletimizin huzurunda televizyona Ã§Ä±kalÄ±m, konuÅŸalÄ±m" dedi.

'BÄ°R ARAYA GELÄ°NCE MEMLEKETÂ MESELELERÄ°NÄ° KONUÅžMUYORLAR'

Siyasi partilerin oluÅŸturduÄŸu 6'lÄ± masayla da ilgili deÄŸerlendirmeÂ yapan Ä°nce, "Ben oradan milletin lehine bir iÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorum, ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi. Sizden de rica ediyorum, 'Muharrem Ä°nce, 6'lÄ± masaya inanmÄ±yorum' dedi, diye baÅŸlÄ±k atmayÄ±n. ErdoÄŸan'a inanmadÄ±ÄŸÄ±m gibi 6'lÄ± masaya da inanmÄ±yorum. Neden inanmÄ±yorum? ErdoÄŸan yorgun, ErdoÄŸan ortak akÄ±ldan uzak, ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±nÄ± yalakalar sarmÄ±ÅŸ. Ona hayÄ±r gelmez. 6'lÄ± masada kÄ±sÄ±r gÃ¼nÃ¼ mÃ¼, altÄ±n gÃ¼nÃ¼ mÃ¼ yapÄ±yorlar?Â Birbirlerine mesajlarÄ± grup baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan medya Ã¼zerinden veriyorlar. Bir araya gelince demek ki memleketin meselelerini konuÅŸmuyorlar. Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi'nde anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar, Libya tezkeresinde anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar, terÃ¶rle mÃ¼cadelede anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nda anlaÅŸamamÄ±ÅŸlar. Hangi konuda anlaÅŸacak bunlar?Â  6'lÄ± masaya gelmek gibi bir niyetimiz, talebimiz yok. ZamanÄ± geldiÄŸinde gerekli ittifaklar kurulur. Ã–nce seÃ§meni konuÅŸalÄ±m. 60 milyon seÃ§meni bir tarayalÄ±m. Ortak Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m bu konuda. 200 bin sandÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±z, onu konuÅŸalÄ±m sonra cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± kim istiyorsanÄ±z onu yapÄ±n. Talebim budur" diye konuÅŸtu.Â 

Muharrem Ä°nce, daha sonraÂ Mezitli ve YeniÅŸehir ilÃ§elerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, halkla selamlaÅŸtÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem Ä°nce
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Gel anayasa yapalÄ±m
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Gel anayasa yapalÄ±m
Ãœmit Ã–zdaÄŸ: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ErdoÄŸan'dan sonra en iyi AK Partili'dir
Ãœmit Ã–zdaÄŸ: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ErdoÄŸan'dan sonra en iyi AK Partili'dir
Bakan BozdaÄŸ: Bu Ã¼lkenin kadÄ±nlarÄ± kÄ±yafetlerine gÃ¶re ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulmasÄ±n istiyoruz
Bakan BozdaÄŸ: Bu Ã¼lkenin kadÄ±nlarÄ± kÄ±yafetlerine gÃ¶re ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulmasÄ±n istiyoruz
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans