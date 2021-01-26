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İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan

ANTALYA'nın İbradı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle hareket edeceğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 10:38
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İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan

CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olan Serkan Küçükkuru daha önce de parti yönetimine ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerle ön plana çıkmıştı. CHP'nin son yapılan kurultayında ise Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Küçükkuru, dün ise CHP'den ayrılacağının sinyallerini vermişti.

'KISIR DÖNGÜDE SİYASET YAPIYOR'

Muharrem İnce'nin, parti kuruluşunu hızlandırmak ve tüzüğü belirlemek için Nevşehir'de bir otelde kampa giren 80 kişilik ekip içerisinde yer aldığı öğrenilen Küçükkuru, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AKP Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim."

Küçükkuru, Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partinin ilk belediye başkanı olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaİbradıBelediyeBaşkanSerkan KüçükkuruMuharrem İnceMemleket Hareketi
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