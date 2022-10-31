"Ä°nsanlÄ±ÄŸa hizmet iÃ§in gayretimizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz"

Ä°STANBUL - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ukrayna buÄŸdayÄ±nÄ±n 9,3 milyon tonunu dÃ¼nyanÄ±n hizmetine sunarak gÄ±da krizinin nispeten azaltÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Rusya kendisi iÃ§in aynÄ± kolaylÄ±klarÄ±n gÃ¶sterilmemesi sebebiyle bu konuda mÃ¼tereddit davransa da insanlÄ±ÄŸa hizmet iÃ§in gayretimizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" dedi.



TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde Ä°stanbul ÅžiÅŸli'deki bir otelde dÃ¼zenlenen TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± 8.TÃ¼rk TÄ±p DÃ¼nyasÄ± KurultayÄ±'na CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. Kurultayda TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± saÄŸlÄ±k turizminde Ã§atÄ± markasÄ± Health TÃ¼rkiye'nin de tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Her yÄ±l yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan TÃ¼rk tÄ±p bilim insanlarÄ±nÄ± bir araya getiren kurultayda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Azerbaycan, KÄ±rgÄ±z Cumhuriyeti, Kazakistan, Ã–zbekistan, Macaristan, TÃ¼rkmenistan ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin saÄŸlÄ±k bakanlarÄ± da yer aldÄ±. Â



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TÃœRKÄ°YE YÃœZYILI DENÄ°Z FENERÄ° MAHÄ°YETÄ°NDE REHBER OLACAKTIRÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ± ortak geleceÄŸimizin vizyonu olarak tasarlÄ±yoruz. Balkanlardan Orta Asya'nÄ±n derinliklerine, gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±zÄ±n her bir kÃ¶ÅŸesindeki dostlarÄ±mÄ±zla ortak hayalleri paylaÅŸÄ±yoruz. DÃ¼nyanÄ±n siyasi ve ekonomik olarak deÄŸil, aynÄ± zamanda doÄŸrudan insanÄ±n varoluÅŸ gayesiyle ilgilide arayÄ±ÅŸ iÃ§inde olduÄŸu dÃ¶nemde, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± hepimiz iÃ§in deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktÄ±r. Bu gayretimizin gerisinde asÄ±rlardÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tecrÃ¼belerin Ã¶nÃ¼mÃ¼ze serdiÄŸi tablodan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dersler vardÄ±r" dedi.



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Ä°NSANIN EÅžREFÄ° MAHLUKAT VASFIYLA YER ALDIÄžI BÄ°LÄ°M ANLAYIÅžINI YENÄ°DEN YÃœKSELTMENÄ°N VAKTÄ°Â



ErdoÄŸan, "Ä°nsana hizmet etmesi gereken araÃ§larÄ±n, sistemlerin bir sÃ¼re sonra insanÄ± kendisine hizmet ettirmeye baÅŸlatmasÄ± sahip olduÄŸumuz deÄŸerler aÃ§Ä±sÄ±ndan kabul edilebilir bir durum deÄŸildir. EÅŸrefi mahlukat olan insanÄ± eÅŸya seviyesine indirgeyen zihniyetin Ã¶nÃ¼mÃ¼ze serdiÄŸi imkanlarla gidilebilecek yolun artÄ±k sonuna gelinmiÅŸtir. Bunun iÃ§in Farabi'den Ä°bni Sina'ya, ecdadÄ±n nice bÃ¼yÃ¼k alimlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi insanÄ±n eÅŸrefi mahlukat vasfÄ±yla merkezinde yer aldÄ±ÄŸÄ± bir bilim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yeniden yÃ¼kseltmenin vaktidir diyoruzÃ¶ ifadelerini kullandÄ±. Â



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KÃœRESEL SALGINLA Ä°MTÄ°HANIMIZI ALNIMIZIN AKIYLA VERDÄ°KÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ diye tarif edilen Ã¼lkeleri hemen her alanda olduÄŸu gibi saÄŸlÄ±kta da sadece belirli bir gelir seviyesinin Ã¼zerindeki insanlara yÃ¼ksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Bu sistemde dÃ¼ÅŸÃ¼k ve orta gelir sahibi kesimlerin iÅŸi ÅŸayet Ã§ok bÃ¼yÃ¼k maddi kÃ¼lfetleri gÃ¶ze almazlarsa gerÃ§ekten Ã§ok zor. GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde hastane kapÄ±larÄ±na bile yaklaÅŸtÄ±rÄ±lmadan salgÄ±nla mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸan insanlarÄ±n hikayelerine oralardaki, eÅŸimizden dostumuzdan dinleyerek medyadan takip ederek hepimiz ÅŸahit olduk. HastalarÄ±n ilgisizlikten Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± vahim durumlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. TÃ¼rkiye olarak kÃ¼resel salgÄ±nla imtihanÄ±mÄ±zÄ± hem vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sunduÄŸumuz saÄŸlÄ±k hizmetleriyle hem de 161 Ã¼lkeye ve 12 uluslararasÄ± kuruluÅŸa gÃ¶nderdiÄŸimiz tÄ±bbi destekle hamdolsun alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla verdik" diye konuÅŸtu. Â



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GIDA KRÄ°ZÄ°NÄ°N NÄ°SPETEN AZALTILMASINI SAÄžLADIK Â



ErdoÄŸan, "GÄ±da krizinin en temel unsuru olduÄŸu kÃ¼resel Ã¼retim ve tedarik zincirlerinde yaÅŸanmaktadÄ±r. BilindiÄŸi gibi dÃ¼nya buÄŸday Ã¼retiminin yaklaÅŸÄ±k 3'te 1'i Ukrayna ve Rusya tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilmektedir. Bu buÄŸdaylarÄ±n aÃ§lÄ±k tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan Ã¼lkelere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda gÃ¶sterdiÄŸimiz gayretin en yakÄ±n ÅŸahidi sizsiniz. Ukrayna buÄŸdayÄ±nÄ±n 9,3 milyon tonunu dÃ¼nyanÄ±n hizmetine sunarak gÄ±da krizinin nispeten azaltÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Rusya kendisi iÃ§in aynÄ± kolaylÄ±klarÄ±n gÃ¶sterilmemesi sebebiyle bu konuda mÃ¼tereddit davransa da insanlÄ±ÄŸa hizmet iÃ§in gayretimizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" dedi. Â



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TÃœRKÄ°YE YÃœZYILIMIZIN EN Ä°DDÄ°ALI ALANLARINDAN BÄ°RÄ°NÄ° DE SAÄžLIK OLARAK BELÄ°RLEDÄ°KÂ



ErdoÄŸan, "SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸimiz tartÄ±ÅŸÄ±lmaz baÅŸarÄ± ise insanlÄ±ÄŸa hizmet yolunda yeni fÄ±rsatlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze sermiÅŸtir. Bu baÅŸarÄ±nÄ±n gerisinde son 20 yÄ±lda Ã¼lkemize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§lÃ¼ saÄŸlÄ±k alt yapÄ±sÄ± ile insanÄ± merkeze alan saÄŸlÄ±k sistemi vardÄ±r. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±mÄ±zÄ±n en iddialÄ± alanlarÄ±ndan birisini de saÄŸlÄ±k olarak belirledik. BÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar ve inovatif iÅŸ birliÄŸi yÃ¶ntemleriyle inÅŸa ettiÄŸimiz ÅŸehir hastanelerimiz ile zenginleÅŸtirdiÄŸimiz, yetiÅŸmiÅŸ insan kaynaÄŸÄ±mÄ±z bu baÅŸarÄ±da bÃ¼yÃ¼k pay sahibidir" diye konuÅŸtu.Â



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TIBBÄ° CÄ°HAZ ALANINDA Ä°THALATIN Ä°HRACATI KARÅžILAMA ORANINI YÃœZDE 55'E Ã‡IKARDIKÂ



"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼kettiÄŸi her 100 ilaÃ§ta 89'unu yerli Ã¼retimle saÄŸlÄ±yoruz" diyen ErdoÄŸan, "Yerli ve milli olarak geliÅŸtirdiÄŸimiz Turkovac aÅŸÄ±mÄ±zla dÃ¼nyada Covid-19 aÅŸÄ±sÄ± Ã¼retebilen 9 Ã¼lke arasÄ±na girdik. Giderek artan bir saÄŸlÄ±k tehdidi olan kanser hastalÄ±klarÄ±nda koruyucu saÄŸlÄ±k hizmetleri ve tedavi konusunda Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. BiliÅŸim ve teknoloji saÄŸlÄ±k hizmetlerinde uluslararasÄ± standartlara uygun ÅŸekilde en etkin kullanan Ã¼lkeler arasÄ±ndayÄ±z. Yerli ve milli ÅŸirketlerimiz, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda hizmet ve teknoloji Ã¼retebilecek seviyeye ulaÅŸtÄ±lar. TÄ±bbi cihaz alanÄ±nda ithalatÄ±n, ihracatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 55'e Ã§Ä±kardÄ±k. Her iki alanda da giriÅŸimcilere verdiÄŸimiz destekle hÄ±zla ileriye doÄŸru mesafe kat ediyoruzÃ¶ dedi.Â



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AMACIMIZ ÃœLKEMÄ°ZÄ° ULUSLARARASI SAÄžLIK HÄ°ZMETLERÄ° ALANINDA ZÄ°RVEYE Ã‡IKARMAKTIRÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kamu tarafÄ±ndaki olumlu geliÅŸmeler Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n dinamizmini de artÄ±rÄ±yor. SaÄŸlÄ±ktaki dijitalleÅŸmenin ve hizmet sunumundaki tecrÃ¼belerimizin verdiÄŸi imkanlarÄ± yakÄ±n coÄŸrafyamÄ±zdan baÅŸlayarak tÃ¼m insanlÄ±kla paylaÅŸÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonu Ã§erÃ§evesinde Ã¼lkemizi uluslararasÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri alanÄ±nda Health TÃ¼rkiye markasÄ±yla zirveye Ã§Ä±karmaktÄ±r. Ãœlkemizi dÃ¼nyanÄ±n ÅŸifa merkezi haline getirecek bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hep birlikte sÃ¼rdÃ¼rmeyi teklif ediyoruz. Sahip olduÄŸumuz yaygÄ±n alt yapÄ±yÄ±, yetiÅŸmiÅŸ insan kaynaÄŸÄ±nÄ±, bilim, teknoloji ve Ã¼retim gÃ¼cÃ¼nÃ¼ daha da geliÅŸtirmekte kararlÄ±yÄ±z. TeÅŸhis ve tedavi hizmetlerimizi ilaÃ§tan tÄ±bbi cihaza her alanda kendi saÄŸlÄ±k ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamanÄ±n Ã¶tesinde kÃ¼resel dÃ¼zeyde sÃ¶z sahibi olmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir seviyeye Ã§Ä±karmak amacÄ±ndayÄ±z" diye konuÅŸtu. Â



Kurultay kapsamÄ±nda TÄ±p Tarihine ve Ortak GeÃ§miÅŸe Vefa Ã–dÃ¼lleri, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve TeÅŸvik Ã–dÃ¼lleri ile bu yÄ±l ilk kez verilen TÃœSEB Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼ sahiplerini buldu. Kazananlara Ã¶dÃ¼llerini CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan verdi.Â