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İsmail Demir: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Haziran 2022 Pazar 11:37
İsmail Demir: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım' mesajıyla Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanıİsmail DemirDenizaltıSTM500
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