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İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı

İstanbul'da, milletvekili aday adaylığı için 1721 kişi AK Parti İstanbul İl Başkanlığına başvurdu.

23 Mart 2023 Perşembe 15:29
İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı
İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart'ta sona erdiği hatırlatıldı.

Toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan katılımın sağlandığı başvuru sürecinin yoğun ilgi gördüğü aktarılan açıklamada, başvuru yapanların 1379'unun birinci tercihinin, 342'sinin de ikinci tercihinin İstanbul olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan 1721 kişinin arasında kadınlar ve gençlerin oranının yüksek olduğu bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulAK Parti Milletvekili Aday Adaylığı
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