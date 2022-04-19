İstanbul İl Başkanı Osman Karakuş Valiliğinden onayını aldı

Vatan Severler Partisi kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser İstanbul’da basın açıklaması yaptı
Bu güzel haberimizi değerli halkımıza paylaşmak istiyorum dedi
Vatan Severler Partisi değerli İl Başkanımız Osman Karakuş İstanbul Valiliğimizin onayını aldığını gururla öğrenmiş bulunuyoruz
Kendisini tebrik ediyoruz sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz İstanbul İl Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum
Vatan Severler Partisi olarak sizlerle birlikte yürümekten gurur duyuyorum
Kurucu lider Genel Başkanı yönetim kurulu üyeleri olarak her zaman yanındayız
Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyor, Allah yolumuzu açık etsin
Önceliğimiz TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ' dir.
Vatan Severler Partisi Kurucu
Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser
Genel Başkan Yardımcısı
Medya İletişim Sorumlu
Basın Danışmanı
Sibel Demirdiş
Haber:
Nihat İlikcioğlu
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