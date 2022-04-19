İstanbul İl Başkanı Osman Karakuş Valiliğinden onayını aldı

Vatan Severler Partisi kurucu lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser İstanbul’da basın açıklaması yaptı

Bu güzel haberimizi değerli halkımıza paylaşmak istiyorum dedi

Vatan Severler Partisi değerli İl Başkanımız Osman Karakuş İstanbul Valiliğimizin onayını aldığını gururla öğrenmiş bulunuyoruz

Kendisini tebrik ediyoruz sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz İstanbul İl Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum

Vatan Severler Partisi olarak sizlerle birlikte yürümekten gurur duyuyorum

Kurucu lider Genel Başkanı yönetim kurulu üyeleri olarak her zaman yanındayız

Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyor, Allah yolumuzu açık etsin

Önceliğimiz TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ' dir.

Vatan Severler Partisi Kurucu

Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser

Genel Başkan Yardımcısı

Medya İletişim Sorumlu

Basın Danışmanı

Sibel Demirdiş

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Nihat İlikcioğlu

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