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"İstanbul Süreci, barışın tesisine yönelik en önemli imkan"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2022 Salı 13:10
"İstanbul Süreci, barışın tesisine yönelik en önemli imkan"

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını belirterek, "Özellikle vurgulamak isterim ki İstanbul Süreci hala ateşkesin sağlanması ve barışın tesisine yönelik en önemli imkan olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı'nda konuştu. Altun, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'a rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, "Harekatımız planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizin bir adımı olarak sınırlarımızın içinde ya da dışında, nerede olurlarsa olsunlar PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava ve kara operasyonuyla inlerinde kıstırdığımız teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. PKK'dan FETÖ ve DEAŞ'a, bütün terör örgütleriyle etkin ve kesintisiz mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şükürler olsun, milletimizin büyük desteğiyle yürüttüğümüz bu güçlü mücadelenin sonuçlarını da görüyoruz" dedi.

Fahrettin Altun, teröristlere ve terör destekçilerine bundan sonra da asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Terörü ülkemizin ve bölgemizin gündeminden tamamen çıkarmakta kararlıyız. Milletimizin huzuru, bölgemizin istikrarı için gayret göstermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.

'HERKESİN İSTANBUL SÜRECİ'Nİ DESTEKLEMESİ GEREK'

İletişim Başkanı Altun, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı’mız, hem Sayın Putin hem de Zelenski ile yakın diyaloğunu, sürecin en başından beri krizin çözülmesi, tansiyonun düşmesi için bir imkan olarak kullanmıştır. Cumhurbaşkanı'mız bu barış diplomasisini farklı ülkelerin ve uluslararası kurumların liderlerini de sürece dahil ederek sürdürüyor. Ülkemiz bu süreçte ortaya koyduğu samimi ve gerçekçi katkılarla hem Rusya hem de Ukrayna'nın güvenine mazhar olmuştur. İki ülke arasında tercihe zorlanamayacağını göstermiştir. Önce Antalya Diplomasi Forumu marjında daha sonra Dolmabahçe’de müzakere masasının kurulmasına ön ayak olmuştur. Özellikle vurgulamak isterim ki İstanbul Süreci hala ateşkesin sağlanması ve barışın tesisine yönelik en önemli imkan olarak önümüzde durmaktadır dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da belirttiği gibi, herkesin İstanbul Süreci'ni desteklemesi gerekmektedir."

'TEMELLERİ SURİYE'DE ATILMIŞTIR'

Fahrettin Altun, bugün Ukrayna'da yaşananların bir yönüyle de Batı'nın Suriye'de ortaya koyduğu stratejik vizyonsuzluğun, öngörüsüzlüğün ve kayıtsızlığın sonucu olduğunu belirtip, "Suriye’de yıllardır yaşanan sistematik hak ve hukuk ihlallerine göz yuman batılıların bugün gelinen tabloda ciddi bir sorumluluğa sahip olduğunu not etmek zorundayız. Ukrayna Savaşı'na giden yolun temelleri Suriye’de atılmıştır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Birçok uluslararası norm Suriye'de çiğnendi. Kimyasal silah kullanımı bile göz ardı edildi. Sınırlar değiştirilmek istendi. Saldırganlar teşvik edildi. Hatırlayın Suriyeli mültecilere karşı tavrı. Unutmayın Aylan bebekleri. Bu çifte standardı saklamanın yolu yoktur. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Mültecileri 'mavi gözlü', 'kara gözlü' diye ayıramazsınız. Hristiyan’a da Müslüman’a da kapılarınızı açmıyorsanız evrensel ilkelerden bahsedemezsiniz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunUkraynaRusya Savaşıİstanbul Süreci
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