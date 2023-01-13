Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.980,41
ALTIN
1.150,26
DOLAR
18,79
STERLİN
22,98
EURO
20,40
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel...
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü,...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Yalova Belediye Başkanlığından kiralık ticari işletmeler
Yalova Belediye Başkanlığından kiralık...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener taburcu edildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: - "Bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu Genel Başkan'ımız. Birkaç gün istirahat edecek"

13 Ocak 2023 Cuma 11:44
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener taburcu edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle kaldırıldığı özel Güven Hastanesi'nden taburcu edildi.
Akşener, aracıyla hastaneden ayrılırken hastane önünde bekleyen basın mensuplarına, "Teşekkürler, Allah razı olsun." dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener hastaneden ayrılmadan basın mensuplarına açıklama yaptı.
Zorlu, Akşener'in bir basın değerlendirmesi yapmayacağını belirterek "Çok büyük bir tempoyla çalışmalarını yürütüyor. Özellikle son dönemde gerçekten gece gündüz demeden bu ağır sorumlulukla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu Genel Başkan'ımız. Birkaç gün istirahat edecek." ifadelerini kullandı.
Çömez, Akşener'in "çok ağır bir tempoda" çalıştığına işaret ederek "Yoğun stres ve çalışma temposu neticesinde kalbinde ritim bozukluğu söz konusu oldu. Şükür şu anda her şey yolunda, tetkikler olumlu ancak bir süre istirahat etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiMeral AkşenerHastaneTaburcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı
"Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz"
"Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans