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İYİ Parti'li vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:30
İYİ Parti'li vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Parti'li milletvekilleri, AK Parti'li vekillerin konuşması sırasında salonu terk etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde önce CHP'li milletvekilleri, konuşmalarını gerçekleştirdi. Söz sırasının AK Parti'ye gelmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, kürsüye çıktı. Bu sırada İYİ Parti'li vekiller, Genel Kurul salonunu terk etti.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e dün Genel Kurul'da yumruk atan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'la ilgili disiplin süreci başlatılmaması durumunda AK Parti'li milletvekillerinin konuşması sırasında Genel Kurul'u terk edeceklerini açıklamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Partili VekillerBütçe GörüşmeleriGenel Kurul
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